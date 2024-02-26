Можно ли вернуть деньги с кошелька QIWI?

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
21 февраля ЦБ отозвал лицензию банка QIWI. В Банке России, как пишут федеральные СМИ, заявили, что у QIWI хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков. Однако у многих возник вопрос, как вернуть деньги со своих электронных счетов. Разбираемся, что делать в таком случае.
В среду, 21 февраля, Банк России отозвал лицензию финансовой организации. Согласно приказу ЦБ, сделали это из-за неисполнения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Также в Центробанке считают, что QIWI в течение года неоднократно нарушал требования ФЗ. Речь о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма.
Сообщение об отзыве лицензии опубликовано на официальном сайте лишившегося лицензии банка QIWI. Но, несмотря на это, пользователи всё ещё могут зайти в свой электронный кошелёк. В этом разделе владельцев кошельков также предупреждают, что лицензия у организации отозвана.
По предварительным оценкам, у QIWI Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков. Соответствующая информация поступила из Банка России.
«Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счёт денег, полученных от реализации его активов и иного имущества», — говорится в сообщении регулятора.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о 9,3 млн кошельков QIWI. Общая сумма на них равняется 4,4 млрд рублей. Речь в том числе шла и о анонимных владельцах кошельков. Таких насчитывается 1,3 млн, а хранится на них около 277 млн рублей.
Также в АСВ предупредили о сайтах-двойниках банка. Там размещены предложения о выводе средств из QIWI за вознаграждение. Этим сообщениям верить не нужно — они от мошенников. Сайт QIWI Банка же заблокирован, добавили в РБК со ссылкой на данные агентства.
Как ранее сообщало Агентство по страхованию вкладов, деньги, которые лежат на электронных кошельках, страхованию не подлежат. Получается, что вернуть средства в пределе 1,4 млн рублей смогут только клиенты QIWI Банка, чьи деньги находятся на вкладе, карте или счёте. Выплаты стартуют не позднее 6 марта. Однако среди россиян есть множество тех, кто просто завёл электронный кошелёк, и у них ситуация оказалась несколько сложнее.
Дело в том, что владельцы таких кошельков являются кредиторами третьей очереди в рамках процедуры ликвидации организации, пишут «Ведомости». Для включения в реестр требований кредиторов необходимо написать соответствующее заявление. В какой форме его писать, можно найти на официальном сайте АСВ.
Затем это заявление необходимо отправить «Почтой России» по одному из адресов, указанных в сообщении агентства. К заявлению нужно приложить копию паспорта и другие доказательства того, что вы владеете электронным кошельком. Добавим, что на подачу заявления у вас есть период действия временной администрации и ещё два месяца после начала процедуры банкротства или ликвидации банка. Рассматривать документ будут в течение 30 дней.
Напомним, корни QIWI Банка нашлись в Белгородской области. Оказалось, что впервые свою деятельность банк начал именно в Белгороде. Организацию зарегистрировали в областном центре 21 января 1993 года. Ранее банк работал под названием АОЗТ «Белгородский акционерный социально-экономический банк» (Белэкономбанк).