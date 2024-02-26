Можно ли вернуть деньги с кошелька QIWI?

Затем это заявление необходимо отправить «Почтой России» по одному из адресов, указанных в сообщении агентства. К заявлению нужно приложить копию паспорта и другие доказательства того, что вы владеете электронным кошельком. Добавим, что на подачу заявления у вас есть период действия временной администрации и ещё два месяца после начала процедуры банкротства или ликвидации банка. Рассматривать документ будут в течение 30 дней.