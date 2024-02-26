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IT-компании из сегмента МСП получили почти 30 млрд рублей льготных кредитов

IT-компании из сегмента МСП получили почти 30 млрд рублей льготных кредитов

26 февраля 2024, 10:14
Фото: Изображение Midjourney
Компании из сферы IT и разработки программного обеспечения, относящиеся к сегменту малого и среднего бизнеса, привлекли почти 30 миллиардов рублей льготных кредитов в 2023 году.

Это на 96% больше, чем годом ранее, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как говорится в пресс-релизе КМСП, глава организации отметил, что поддержка МСП-разработчиков ПО и небольших IT-компаний — одна из важнейших задач. Ее выполнение позволяет обеспечить технологический суверенитет России, передает tass.ru.

По словам Исаевича, инструменты Национальной гарантийной системы (НГС) и льготные кредиты позволяют наращивать объемы поддержки российских IT-разработчиков. Например, с 2019 по 2023 год полученный ими объем льготных кредитов вырос с 5,3 миллиарда почти до 30 миллиардов рублей.

Больше всего средств получили компании из Москвы (15,8 млрд рублей), Санкт-Петербурга (3,3 млрд) и Татарстана (1,6 млрд).

В НГС входят КМСП, гарантийные организации и МСП Банк. При их поддержке бизнес получает кредиты за счет гарантий и поручительств в случае нехватки залога. Поддержка идет по линии нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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