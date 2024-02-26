IT-компании из сегмента МСП получили почти 30 млрд рублей льготных кредитов

По словам Исаевича, инструменты Национальной гарантийной системы (НГС) и льготные кредиты позволяют наращивать объемы поддержки российских IT-разработчиков. Например, с 2019 по 2023 год полученный ими объем льготных кредитов вырос с 5,3 миллиарда почти до 30 миллиардов рублей.