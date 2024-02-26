Гладков рассказал о строительстве второго фиджитал-центра в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Министерство спорта РФ решило выделить Белгородской области деньги на строительство фиджитал-центра. Появится он в Старом Осколе. На строительство площадки направят 78 млн рублей.
Фиджитал-центры — это спортивные площадки, которые объединяют пространства для классических и цифровых видов спорта. Такие площадки включают пространства для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности.
В 2023 году аналогичное решение по созданию фиджитал-центра было принято по Белгороду. В этом году в центре уже установят оборудование, отметил Вячеслав Гладков.
Губернатор подчёркивает, что это молодой вид спорта, который объединяет физические и киберспортивные дисциплины. Для подготовки спортсменов нужны специальные условия и оборудование.
Самый яркий пример — это «Игры будущего» в Казани, которые сейчас проходят — я надеюсь, вы обратили внимание из новостей. Вот это как раз то направление, которое мы будем развивать в Белгородской области. Надеюсь, что молодёжи и детям понравится, ну, а мы их лишний раз вытащим на улицу, они займутся любимым видом спорта, пронеся это увлечение через всю жизнь.
Вячеслав Гладков
Отмечается, что Белгородская область станет первым регионом в России, где будет создано сразу два центра. Это стало возможно благодаря поддержке минспорта и правительства РФ. Оба центра в области откроют уже в этом году.