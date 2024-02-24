Украинский беспилотник долетел до Нового Оскола в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
В районе хутора Развильный в Новооскольском городском округе система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа.
Оперативные службы устанавливают возможные последствия на земле. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Днём Министерство обороны сообщало о сбитии ещё одного беспилотника над Белгородской областью. Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли регион уже почти 8 тысяч раз.