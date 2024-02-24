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Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

Беспилотник сбили под Новым Осколом

Украинский беспилотник долетел до Нового Оскола в Белгородской области

24 февраля 2024, 18:52
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник сбили под Новым Осколом
Вечером 24 февраля в регионе сработала система ПВО, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В районе хутора Развильный в Новооскольском городском округе система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа.

Оперативные службы устанавливают возможные последствия на земле. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Днём Министерство обороны сообщало о сбитии ещё одного беспилотника над Белгородской областью. Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли регион уже почти 8 тысяч раз.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Новый Оскол#Украина#Беспилотник#Пво#Белгород#Вячеслав Гладков#Новооскольский городской округ#СВО#Противовоздушная оборона#Развильный
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