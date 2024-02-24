Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 8 тысяч раз

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Белгородскую область обстреляли почти 8 тысяч раз. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. Статистику глава региона привёл 24 февраля.
Губернатор добавил, что от имени всех белгородцев поздравил с Днём защитника Отечества бойцов войск ПВО.
От их точности, внимания и профессионального мастерства напрямую зависят наши жизни и судьбы. Каждый сбитый снаряд — это множество спасённых людей. Каждый день их службы — это день подвига во благо Родины.
Вячеслав Гладков
Добавим, что только 23 февраля под ударом были четыре приграничных района. По региону били из артиллерии и миномётов, также ВСУ атаковали дронами. Есть разрушения.