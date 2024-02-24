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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Вячеслав Гладков

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 8 тысяч раз

24 февраля 2024, 12:34
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков

Гладков поздравил бойцов ПВО с Днём защитника Отечества от всех белгородцев

Статистику губернатор опубликовал 24 февраля. Глава региона поблагодарил бойцов ПВО, благодаря которым Белгородчина понесла меньшие потери.
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Обстрел

Белгородскую область обстреляли почти 8 тысяч раз. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. Статистику глава региона привёл 24 февраля.

Губернатор добавил, что от имени всех белгородцев поздравил с Днём защитника Отечества бойцов войск ПВО.

От их точности, внимания и профессионального мастерства напрямую зависят наши жизни и судьбы. Каждый сбитый снаряд — это множество спасённых людей. Каждый день их службы — это день подвига во благо Родины.
Вячеслав Гладков

Добавим, что только 23 февраля под ударом были четыре приграничных района. По региону били из артиллерии и миномётов, также ВСУ атаковали дронами. Есть разрушения.

Гладков поздравляет бойцов ПВО с 23 февраля Гладков поздравляет бойцов ПВО с 23 февраля
Гладков поздравляет бойцов ПВО с 23 февраляГладков поздравляет бойцов ПВО с 23 февраля
Гладков поздравляет бойцов ПВО с 23 февраля
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Белгородская область#Происшествия#23 февраля#День защитника Отечества#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Система ПВО
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