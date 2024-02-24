ФОМС заключил договор о межведомственном взаимодействии с Росздравнадзором

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
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Документ был заключен на полях международной выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ, в рамках Дня здоровья, пишут РИА Новости.
Соглашение подразумевает обмен сведениями о результатах контрольно-экспертных мероприятий, проведенных в медицинских организациях, включая сведения о мероприятиях в рамках осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также данные о контрольно-надзорных мероприятиях, осуществляемых территориальными органами Росздравнадзора.
Председатель ФОМС Илья Баланин сообщил, что в первую очередь соглашение направлено на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Взаимодействие между организациями позволит контролировать доступность и качество оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС, а также прорабатывать управленческие решения по устранению допущенных нарушений медицинскими организациями.
Благодаря полученным совокупным данным можно будет применять единый подход для контроля и проведения экспертных мероприятий.