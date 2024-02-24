ФОМС заключил договор о межведомственном взаимодействии с Росздравнадзором

Председатель ФОМС Илья Баланин сообщил, что в первую очередь соглашение направлено на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Взаимодействие между организациями позволит контролировать доступность и качество оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС, а также прорабатывать управленческие решения по устранению допущенных нарушений медицинскими организациями.