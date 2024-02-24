День защитника Отечества в Белгороде отметили массовой дракой

Напомним, что в Старом Осколе начали судить молодых людей, до смерти избивших местного жителя из-за золотой цепочки. Сообщалось, что фигурантов уголовного дела под стражу не заключили. Вместе с тем продолжает работать алкомаркет, возле которого произошла трагедия: ранее местные жирели неоднократно просили обратить внимание на это заведение.