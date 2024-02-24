День защитника Отечества в Белгороде отметили массовой дракой

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Вечером 23 февраля в Белгороде произошла потасовка. Участниками драки стали около десяти человек. Как рассказали Бел.Ру очевидцы, разборки были в районе улицы Губкина, 20.
Официальных комментариев от УМВД по произошедшему не было.
Напомним, что в Старом Осколе начали судить молодых людей, до смерти избивших местного жителя из-за золотой цепочки. Сообщалось, что фигурантов уголовного дела под стражу не заключили. Вместе с тем продолжает работать алкомаркет, возле которого произошла трагедия: ранее местные жирели неоднократно просили обратить внимание на это заведение.
В Белгороде тем временем заключили под стражу участников скандальной банды: её участники избивали прохожих и снимали всё это на видео. Подробности истории можно узнать в сюжете Бел.Ру.