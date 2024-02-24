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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Драка на улице Губкина в Белгороде

День защитника Отечества в Белгороде отметили массовой дракой

24 февраля 2024, 06:52
Фото: Bel.ru
Драка на улице Губкина в Белгороде

Потасовка произошла на улице Губкина в Белгороде

По словам очевидцев, драка произошла минувшим вечером. Участниками разборок стали около десяти человек.
Сюжет
Драка

Вечером 23 февраля в Белгороде произошла потасовка. Участниками драки стали около десяти человек. Как рассказали Бел.Ру очевидцы, разборки были в районе улицы Губкина, 20.

Официальных комментариев от УМВД по произошедшему не было.

Напомним, что в Старом Осколе начали судить молодых людей, до смерти избивших местного жителя из-за золотой цепочки. Сообщалось, что фигурантов уголовного дела под стражу не заключили. Вместе с тем продолжает работать алкомаркет, возле которого произошла трагедия: ранее местные жирели неоднократно просили обратить внимание на это заведение.

В Белгороде тем временем заключили под стражу участников скандальной банды: её участники избивали прохожих и снимали всё это на видео. Подробности истории можно узнать в сюжете Бел.Ру.

Драка на улице Губкина в Белгороде
Видео: Bel.ru
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