Цемзавод в Белгороде требует продлить сроки устранения нарушений по экологии

Также напомним, что отчёты о состоянии атмосферного воздуха за прошлый год не предоставили РПН 220 организаций, которые имеют стационарные источники выбросов загрязняющих веществ. Среди них 98 предприятий из Белгородской области, 50 из Воронежской, 10 из Тамбовской и 34 из Курской.