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ЗАО «Белгородский цемент»

Цемзавод в Белгороде требует продлить сроки устранения нарушений по экологии

23 февраля 2024, 09:42
Фото: 1MI
ЗАО «Белгородский цемент»
В Арбитражном суде Белгородской области появился иск ЗАО «Белгородский цемент» к Росприроднадзору.

В картотеке Арбитражного суда Белгородской области появился новый иск в разделе экономических споров по гражданским правоотношениям. Участниками дела выступают ЗАО «Белгородский цемент» и Росприроднадзор. Первый подал иск с требованием признать незаконным отказ РПН продлить сроки устранения выявленных нарушений до 01.07.2024 года.

Цемзавод также попросил приостановить проведение внеплановой проверки со стороны Росприроднадзора, которая должна пройти с 20 февраля по 5 марта.

Однако суд отказал в удовлетворении заявления «Белгородского цемента» о принятии таких обеспечительных мер. Определение можно обжаловать в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Ранее цемзавод пытался оспорить наложенное наказание за превышение нормативов предельно допустимых выбросов, однако не смог добиться изменения решения суда. Росприроднадзор наложил штраф в размере 242 тысячи рублей. Октябрьский районный суд в Белгороде подтвердил постановление.

Ещё в декабре ЗАО «Белгородский цемент» подверглось неожиданной проверке РПН, в результате которой выявили 29 нарушений. Оказалось, что выбросы пыли местами превышали допустимые значения в 60 раз. Информация о произошедшем вызвала скандал, связанный с коррупцией. Гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова будут судить за дачу взятки.

Также напомним, что отчёты о состоянии атмосферного воздуха за прошлый год не предоставили РПН 220 организаций, которые имеют стационарные источники выбросов загрязняющих веществ. Среди них 98 предприятий из Белгородской области, 50 из Воронежской, 10 из Тамбовской и 34 из Курской.

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#Город#Общество#Белгородская область#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Цемзавод#Белгород#Татьяна Лукащева#Росприроднадзор#Экономические споры
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