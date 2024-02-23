Санкции к Гладкову, странные письма, суды ЯГОКа и цемзавода: 23 февраля в Белгороде

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Губернатора Белгородской области включили в список попавших под санкции Европейского Союза. Это уже 13-й пакет ограничений в отношении российских и не только физлиц и компаний. В этот раз Гладков стал единственным представителем приграничного региона в списке. В него попали ещё несколько губернаторов российских регионов.
Под санкции США Гладков попал ещё в конце 2022 года.
Жителям Белгородского района неизвестные развозят письма в пакетах. В письме — рекомендации, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, библейская цитата и электронный ящик почтового сервиса из Швейцарии.
Женщина обратилась с жалобой в оперативный штаб региона. Там передали данные в правоохранительные органы и сообщали, что власти не давали поручений по распространению таких писем.
Очень интересно узнать, кто этим занимается.
Два крупных предприятия области пытаются оспорить решения Росприроднадзора. Яковлевский ГОК не согласен со штрафом в 110 млн рублей за причинённый ущерб Крапивенскому водохранилищу на реке Ворскла. Проверку проводили в 2021 году, добровольно возмещать рассчитанный Росприроднадзором ущерб в компании «Северстали» отказались, поэтому дело дошло до арбитражного суда.
Сейчас проводится экспертиза, запрошенная ГОКом.
«Белгородский цемент», входящий в структуру «Цемроса», оспаривает отказ Росприроднадзора продлить срок устранения нарушений экологического законодательства до 1 июля 2024 года, а заодно попросил приостановить внеплановую проверку, которое ведомство проводит с 20 февраля по 5 марта. В приостановке проверки суд отказал, а заседания по срокам начнутся в марте.