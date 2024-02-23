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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Санкции к Гладкову, странные письма, суды ЯГОКа и цемзавода: 23 февраля в Белгороде

Санкции к Гладкову, странные письма, суды ЯГОКа и цемзавода: 23 февраля в Белгороде

23 февраля 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney
День защитника Отечества пока проходит спокойно. Но интересные и неожиданные события всё же произошли. О главном — в материале Бел.Ру.
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Штраф

Пакет с санкциями к Гладкову

Губернатора Белгородской области включили в список попавших под санкции Европейского Союза. Это уже 13-й пакет ограничений в отношении российских и не только физлиц и компаний. В этот раз Гладков стал единственным представителем приграничного региона в списке. В него попали ещё несколько губернаторов российских регионов.

Под санкции США Гладков попал ещё в конце 2022 года.

Губернатор Белгородской области попал под санкции ЕС
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Пакеты с письмами для белгородцев

Жителям Белгородского района неизвестные развозят письма в пакетах. В письме — рекомендации, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, библейская цитата и электронный ящик почтового сервиса из Швейцарии.

Женщина обратилась с жалобой в оперативный штаб региона. Там передали данные в правоохранительные органы и сообщали, что власти не давали поручений по распространению таких писем.

Очень интересно узнать, кто этим занимается.

Белгородцам неизвестные развозят по домам странные письма в пакетах
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ЯГОК и цемзавод против Росприроднадзора

Два крупных предприятия области пытаются оспорить решения Росприроднадзора. Яковлевский ГОК не согласен со штрафом в 110 млн рублей за причинённый ущерб Крапивенскому водохранилищу на реке Ворскла. Проверку проводили в 2021 году, добровольно возмещать рассчитанный Росприроднадзором ущерб в компании «Северстали» отказались, поэтому дело дошло до арбитражного суда.

Сейчас проводится экспертиза, запрошенная ГОКом.

«Белгородский цемент», входящий в структуру «Цемроса», оспаривает отказ Росприроднадзора продлить срок устранения нарушений экологического законодательства до 1 июля 2024 года, а заодно попросил приостановить внеплановую проверку, которое ведомство проводит с 20 февраля по 5 марта. В приостановке проверки суд отказал, а заседания по срокам начнутся в марте.

По делу об ущербе водохранилищу от Яковлевского ГОКа проведут экспертизу
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