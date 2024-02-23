Санкции к Гладкову, странные письма, суды ЯГОКа и цемзавода: 23 февраля в Белгороде

Губернатора Белгородской области включили в список попавших под санкции Европейского Союза. Это уже 13-й пакет ограничений в отношении российских и не только физлиц и компаний. В этот раз Гладков стал единственным представителем приграничного региона в списке. В него попали ещё несколько губернаторов российских регионов.