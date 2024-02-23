Белгородцам неизвестные развозят по домам странные письма в пакетах

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Жительнице Белгородского района привезли на дом письмо в пакете. В письме рассказывается о мерах безопасности, которые следует предпринимать в случае чрезвычайных происшествий. В завершении напечатанного текста идёт цитата из «Откровения Иоанна Богослова», электронная почта от швейцарского почтового сервиса и подпись «Надежда К».
Белгородка обратилась в оперативный штаб с просьбой разобраться в ситуации. Там женщине сообщили, что передали информацию в правоохранительные органы, а никакие органы власти — ни федеральные, ни региональные, ни муниципальные — не отдавали распоряжений о распространении таких писем.
Обо всех подозрительных случаях в оперштабе попросили сообщать в службу 112.