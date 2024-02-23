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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

белгородцы получают странные письма

Белгородцам неизвестные развозят по домам странные письма в пакетах

23 февраля 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
белгородцы получают странные письма

Белгородцы получают от неизвестных странные письма в пакетах

Белгородка обратилась с жалобой в оперативный штаб. Там ответили, что власти не давали указаний разносить такие письма жителям региона.

Жительнице Белгородского района привезли на дом письмо в пакете. В письме рассказывается о мерах безопасности, которые следует предпринимать в случае чрезвычайных происшествий. В завершении напечатанного текста идёт цитата из «Откровения Иоанна Богослова», электронная почта от швейцарского почтового сервиса и подпись «Надежда К».

Белгородка обратилась в оперативный штаб с просьбой разобраться в ситуации. Там женщине сообщили, что передали информацию в правоохранительные органы, а никакие органы власти — ни федеральные, ни региональные, ни муниципальные — не отдавали распоряжений о распространении таких писем.

Обо всех подозрительных случаях в оперштабе попросили сообщать в службу 112.

белгородцы получают странные письмабелгородцы получают странные письма
белгородцы получают странные письмабелгородцы получают странные письма
белгородцы получают странные письмабелгородцы получают странные письма
белгородцы получают странные письма
Фото: оперштаб Белгородской области
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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Белгород#Оперативный штаб#Письма#Служба 112#СВО
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