Белгородцам неизвестные развозят по домам странные письма в пакетах

Белгородка обратилась в оперативный штаб с просьбой разобраться в ситуации. Там женщине сообщили, что передали информацию в правоохранительные органы, а никакие органы власти — ни федеральные, ни региональные, ни муниципальные — не отдавали распоряжений о распространении таких писем.