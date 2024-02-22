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Автомобиль

В белгородских автошколах работали сотрудники без справки от психиатра

22 февраля 2024, 14:19
Фото: 1MI
Автомобиль

Прокуратура нашла нарушения в семи белгородских автошколах

Проверки прошли в Старооскольком горокруге. Семь автошкол не оценили профессиональные риски и условия труда работников, а также не проводили инструктаж мастеров. Подробности рассказывает прокуратура Белгородской области.

Прокуратура провела проверку в семи автошколах Старооскольского горокруга. Выяснилось, что в школах не проводились оценка профессиональных рисков и условий труда, инструктаж мастеров по охране труда.

Кроме того, у мастеров отсутствовало заключение о прохождении психиатрического освидетельствования.

Руководителям автошкол внесли представления. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, в отношении руководителей завели дела об административных правонарушениях. Виновным назначили штрафы.

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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Нарушения#Новости Старого Оскола#Автошкола#Белгород#Алина Харина
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