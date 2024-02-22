В белгородских автошколах работали сотрудники без справки от психиатра

Прокуратура нашла нарушения в семи белгородских автошколах

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Проверки прошли в Старооскольком горокруге. Семь автошкол не оценили профессиональные риски и условия труда работников, а также не проводили инструктаж мастеров. Подробности рассказывает прокуратура Белгородской области.