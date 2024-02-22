В белгородских автошколах работали сотрудники без справки от психиатра

Posted 22 февраля 2024, 14:19
Published 22 февраля 2024, 14:19
Modified 22 февраля 2024, 14:19
Updated 22 февраля 2024, 14:19
Прокуратура провела проверку в семи автошколах Старооскольского горокруга. Выяснилось, что в школах не проводились оценка профессиональных рисков и условий труда, инструктаж мастеров по охране труда.
Кроме того, у мастеров отсутствовало заключение о прохождении психиатрического освидетельствования.
Руководителям автошкол внесли представления. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Помимо этого, в отношении руководителей завели дела об административных правонарушениях. Виновным назначили штрафы.