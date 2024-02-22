В Белгороде после трагедии 15 февраля ограничили занятия детей на стадионах

Posted 22 февраля 2024, 07:30
Published 22 февраля 2024, 07:30
Modified 22 февраля 2024, 07:32
Updated 22 февраля 2024, 07:32
Родителям детей футбольной команды СШ-6 пришлось заполнить и предоставить тренерам согласия на пребывание ребёнка во время тренировочного процесса на стадионе «Донец». Но затем белгородцам сообщили, что проводить тренировки на данном объекте не будут.
Горожанин утверждает, что так произошло, потому что «кто-то пожаловался на тренировки на улице». Белгородцу непонятно, в чём состоит жалоба, если родители давали согласие.
«Непонятно, в чём состоит жалоба, ведь ни одного ребёнка не пускают на тренировку без предоставления согласия от родителей. В этом и суть этого решения. По какой причине дети не должны тренироваться, если родителями сделан выбор в пользу тренировок?» — поинтересовался белгородец.
Также он напомнил, что подобное решение принято и в школах, где по желанию родителей дети обучаются в очном формате. При этом есть возможность оставаться и на дистанте. Теперь мужчина просит разобраться в ситуации с тренировками.
«Большая просьба разобраться в этом вопросе, уважать выбор каждой стороны и не принимать не согласованных с родителями решений. И по возможности поставить два укрытия для детей на стадионе „Донец“", — попросил житель города.
Однако в городской администрации считают, что занятия на открытой местности могут быть опасными для детей. В мэрии ещё раз напомнили о трагедии на стадионе школы № 42, когда погиб маленький ребёнок. Произошло это при обстреле Белгорода 15 февраля.
Стадионы не имеют оборудованных укрытий и, к сожалению, 15 февраля мы видели, что на стадионе 42-й школы произошла трагедия. Поэтому временно принято решение об ограничении занятий на открытой местности.
мэрия Белгорода
К слову, подобные просьбы поступили далеко не только от одного горожанина. Белгородка также просила властей разрешить занятия на стадионе, поскольку занимаются дети в команде уже продолжительное время. Женщина попросила поставить там укрытия или помочь с предоставлением помещения для тренировок.
«Дети занимаются не первый год. Для них это не просто увлечение, а своего рода работа и стремление к победам. Просто получается, что кому-то повезло, а нам нет, так как у нас нет своего помещения, кроме открытого стадиона», — отмечает горожанка.
На все подобные обращения в мэрии ответили, что на стадионах укрытий нет, а занятия на открытой местности будут временно ограничены.
Напомним, 15 февраля три снаряда РСЗО «Вампир» упали на территории Белгорода. Семь человек погибли, в том числе годовалая девочка. Она погибла на стадионе.