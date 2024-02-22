Уход Ващенко с поста руководителя «Белэнергомаша-БЗЭМ» оказался фейком

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Уход Александра Ващенко с поста главы «Белэнергомаш-БЗЭМ» оказался фейком. 20 февраля в Сети появилась информация, что он покинул пост руководителя предприятия. Но, по словам самого Ващенко, эти данные не соответствуют действительности.
«К сожалению, СМИ не сочли необходимым уточнить информацию перед публикацией в пресс-службе нашей компании. Ничего не изменилось, я продолжаю осуществлять управление предприятием и в настоящий момент нахожусь в служебной командировке», — сообщил Александр Ващенко «Миру Белогорья».
Добавим, что Ващенко руководит «Белэнергомаш-БЗЭМ» с июня 2014 года. В 2020 году предприятие вошло в состав «Объединённой металлургической компании» (ОМК).
Напомним, в июле 2023 года Александр Ващенко вошёл в число белгородцев, которые получат медаль за заслуги перед городом. Его и многих других горожан планировали наградить за многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в социально-экономическое развитие города.
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Основной вид деятельности организации — производство стальных труб, полых профилей и фитингов.