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Александр Ващенко не уходил с поста главы белгородского «Белэнергомаш-БЗЭМ»

Уход Ващенко с поста руководителя «Белэнергомаша-БЗЭМ» оказался фейком

22 февраля 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney

Александр Ващенко не уходил с поста главы белгородского «Белэнергомаш-БЗЭМ»

В Сети появилась информация об уходе Александра Ващенко с поста главы предприятия. Сам он заявил, что эти данные не соответствуют действительности, сообщает «Мир Белогорья».
Сюжет
Фейк

Уход Александра Ващенко с поста главы «Белэнергомаш-БЗЭМ» оказался фейком. 20 февраля в Сети появилась информация, что он покинул пост руководителя предприятия. Но, по словам самого Ващенко, эти данные не соответствуют действительности.

«К сожалению, СМИ не сочли необходимым уточнить информацию перед публикацией в пресс-службе нашей компании. Ничего не изменилось, я продолжаю осуществлять управление предприятием и в настоящий момент нахожусь в служебной командировке», — сообщил Александр Ващенко «Миру Белогорья».

Добавим, что Ващенко руководит «Белэнергомаш-БЗЭМ» с июня 2014 года. В 2020 году предприятие вошло в состав «Объединённой металлургической компании» (ОМК).

Напомним, в июле 2023 года Александр Ващенко вошёл в число белгородцев, которые получат медаль за заслуги перед городом. Его и многих других горожан планировали наградить за многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в социально-экономическое развитие города.

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Основной вид деятельности организации — производство стальных труб, полых профилей и фитингов.

#Белгородская область#Руководитель#Александр ващенко#Белэнергомаш – бзэм#Белгород#Наталья Корявых#Фейк
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