Стартовал прием заявок на премию имен Бориса Максудова для журналистов

С первых дней спецоперации Максудов в составе съемочной группы находился на передовой. Также военкор работал в освобожденных городах. Он совершал сопряженные с опасностью рабочие поездки в Мариуполь, Донецк, Луганск. Также был в командировках в Горловке, Херсонской области и Волновахе. Смертельное ранение журналист получил во время съемок, проводившихся в Запорожской области. Его посмертно наградили орденом Мужества за храбрость и самоотверженность.