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Стартовал прием заявок на премию имен Бориса Максудова для журналистов

Стартовал прием заявок на премию имен Бориса Максудова для журналистов

22 февраля 2024, 14:06
Фото: 1MI
Организаторы объявили о начале регистрации заявок на первую премию-конкурс имени Бориса Максудова. Участниками проекта могут стать журналисты региональных СМИ. Темы конкурса в этом году — восстановление новых территорий, поддержка фронта, события СВО.

Премия была учреждена Союзом журналистов Краснодарского края при поддержке регионального Департамента информационной политики в память о специальном корреспонденте ВГТРК Борисе Максудове. Конкурс планируют сделать ежегодным. Напомним, Борис Максудов начал свою репортерскую карьеру на Кубани. Он работал на ГТРК «Сочи» в качестве журналиста, был собкором на краевом телевидении, а также заведующим корпунктом «ТВ Центра» в Сочи и Крыму, пишет kubanpress.ru.

С первых дней спецоперации Максудов в составе съемочной группы находился на передовой. Также военкор работал в освобожденных городах. Он совершал сопряженные с опасностью рабочие поездки в Мариуполь, Донецк, Луганск. Также был в командировках в Горловке, Херсонской области и Волновахе. Смертельное ранение журналист получил во время съемок, проводившихся в Запорожской области. Его посмертно наградили орденом Мужества за храбрость и самоотверженность.

Оценивать материалы будут известные медиаменеджеры и журналисты. В состав жюри также вошли первый зампред комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич и директор филиала ВГТРК ГТРК «Луганск» Николай Долгачев.

Где бы ни оказывался Борис Максудов по работе, он всегда оставался человеком, прокомментировал Николай Долгачев. Он подчеркнул, что премия носит имя достойного человека, и награждать ей будут достойных журналистов.

Конкурсные работы можно направлять по электронной почте или через форму на сайте проекта. По итогам премии будут определены победители в следующих номинациях: радио, телевидение, а также фотожурналистика, печатные и интернет-СМИ.

Александр Малькевич добавил, как важно ознакомить тех, кто только делает первые шаги в журналистике, с репортажами Бориса Максудова. Премию планируют сделать ежегодной. Она будет охватывать самые разные темы. В 2024 году организаторы решили отметить труд коллег, освещающих события СВО, работу фронта и тыла.

Результаты премии объявят до конца апреля. Победителей наградят денежными призами и дипломами. Церемония вручения наград пройдет в Сочи в начале мая.

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