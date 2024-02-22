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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Снег

Синоптики предупреждают белгородцев об опасной пятнице

22 февраля 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Снег

В Белгородской области объявили жёлтый уровень опасности из-за непогоды

На регион опустится туман, местами ожидаются гололедица и налипание мокрого снега. Неблагоприятный период будет действовать до девяти часов вечера пятницы.
Сюжет
Погода

По данным регионального МЧС, 23 февраля в области будет облачно. Ночью и днём пройдёт небольшой мокрый снег. Ветер южный будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Температура ночью составит до -3 °C до +2 °C. Днём столбик термометра остановится на отметке от 0 °C до +5 °C.

По данным Гидрометцентра, в регионе 23 февраля будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Местами возможно налипание мокрого снега, также ожидаются туман и гололедица. Неблагоприятные погодные условия будут действовать с 21:00 22 февраля до 21:00 23 февраля.

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#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Плохая погода#Снег#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Жёлтый уровень опасности
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