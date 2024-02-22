Синоптики предупреждают белгородцев об опасной пятнице

По данным Гидрометцентра, в регионе 23 февраля будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Местами возможно налипание мокрого снега, также ожидаются туман и гололедица. Неблагоприятные погодные условия будут действовать с 21:00 22 февраля до 21:00 23 февраля.