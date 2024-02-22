Синоптики предупреждают белгородцев об опасной пятнице

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
По данным регионального МЧС, 23 февраля в области будет облачно. Ночью и днём пройдёт небольшой мокрый снег. Ветер южный будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
Температура ночью составит до -3 °C до +2 °C. Днём столбик термометра остановится на отметке от 0 °C до +5 °C.
По данным Гидрометцентра, в регионе 23 февраля будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Местами возможно налипание мокрого снега, также ожидаются туман и гололедица. Неблагоприятные погодные условия будут действовать с 21:00 22 февраля до 21:00 23 февраля.