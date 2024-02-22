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Посол Султаната Оман подтвердил статус страны — гостя ПМЭФ

Посол Султаната Оман подтвердил статус страны — гостя ПМЭФ

22 февраля 2024, 18:21
Фото: roscongress.org
Посол Султаната Оман в России Хамуд Аль Тувайх подтвердил статус Омана в качестве страны — гостя Петербургского международного экономического форума. Он сделал соответствующее заявление на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым.

«Несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россия успешно развивает взаимовыгодные отношения со странами арабского мира. Лучшим примером этого является участие лидеров арабских государств в ПМЭФ, саммите Россия — Африка, а также встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии», — напомнил Кобяков. Он добавил, что в последние годы странами — гостями ПМЭФ становились Катар, Египет, ОАЭ, а в 2024 году этим почетным статусом наделили Султанат Оман. Советник президента выразил уверенность в том, что привлечение Омана к участию в ПМЭФ обеспечит мощный стимул развитию деловых отношений между странами, а также позволит участникам форума и жителям Петербурга узнать много нового об истории, традициях и культуре Омана. Об этом сообщило spb.mk.

Статус гостя Петербургского международного экономического форума обеспечивает Оману участие в целом ряде мероприятий деловой и культурной повестки. В ходе встречи рассматривались проблемы, связанные с основными стадиями подготовки, и стратегии для наиболее эффективной презентации нового участника в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 года.

Напомним: Международный экономический форум в Северной столице намечен на 5–8 июня. Организует мероприятие Фонд Росконгресс. Медиахолдинг 1MI по традиции взял на себя роль информационного партнера ПМЭФ.

#Общество
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