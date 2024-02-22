Посол Султаната Оман подтвердил статус страны — гостя ПМЭФ

«Несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россия успешно развивает взаимовыгодные отношения со странами арабского мира. Лучшим примером этого является участие лидеров арабских государств в ПМЭФ, саммите Россия — Африка, а также встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии», — напомнил Кобяков. Он добавил, что в последние годы странами — гостями ПМЭФ становились Катар, Египет, ОАЭ, а в 2024 году этим почетным статусом наделили Султанат Оман. Советник президента выразил уверенность в том, что привлечение Омана к участию в ПМЭФ обеспечит мощный стимул развитию деловых отношений между странами, а также позволит участникам форума и жителям Петербурга узнать много нового об истории, традициях и культуре Омана. Об этом сообщило spb.mk.