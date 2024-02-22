МТС предложила белгородцам скидку на связь 30% при покупке абонемента

Posted 22 февраля 2024, 11:58
Published 22 февраля 2024, 11:58
Modified 22 февраля 2024, 12:42
Updated 22 февраля 2024, 12:42
На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.
Стоимость абонементов в Белгороде и области:
«Появление на белгородском телеком-рынке новых экосистемных предложений призвано прежде всего принести нашим абонентам реальную выгоду и удобство в использовании. Использование абонемента на связь как раз одно из таких удобных решений. Пожалуй, самое важное в нем для наших новых клиентов возможность получить значительную скидку на связь 15, 20 и 30 процентов. Удобство в том, что пользователь сам может выбрать, на какой срок ему комфортнее приобрести абонемент и забыть о ежемесячных пополнениях лицевого счета в конкретную дату. При помощи абонемента вся сумма на выбранный срок оплачивается единовременно», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
Подробную информацию можно узнать в любом магазине МТС на территории Белгородской области.