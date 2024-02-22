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Модульбанк установил минимальную комиссию на моментальные массовые выплаты

Модульбанк установил минимальную комиссию на моментальные массовые выплаты

22 февраля 2024, 10:10
Фото: 1MI
Диджитализация и распространение интернета привели к значительным изменениям в повседневной жизни людей. Сегодня все чаще мы обращаемся к онлайн-сервисам для различных целей, включая перевод денег.

Рынок быстро реагирует на потребности клиентов, предлагая новые услуги, такие как моментальные массовые переводы.

Этот сервис позволяет переводить деньги с расчетного счета на счета физических лиц по номеру карты или номеру телефона, передает gorod55.ru.

Глава правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что такая услуга станет удобной для бизнеса, это альтернатива традиционным банковским переводам по реквизитам. Например, для оперативного перевода средств работникам, которым нужно выплатить зарплату прямо здесь и сейчас. В то время как обычный банковский перевод может занять много времени, деньги на карту поступают за считаные минуты.

Теперь средства можно отправлять в любую страну прямо из дома или офиса в России. Комиссия за переводы на карты физических лиц Модульбанка снижена до 0,5%, что является минимальной ставкой на рынке.

Для защиты от мошенничества и кражи личных данных сервисы моментальных массовых переводов применяют современные технологии шифрования и аутентификации. Интерфейс и функциональность сервиса постоянно совершенствуются, чтобы обеспечить пользователям простоту, удобство и безопасность проведения операций и моментальное получение информации о статусе перевода.

В отделе клиентской поддержки банка доступно подключение к API — программному интерфейсу приложения. Предприниматели часто используют его для расчетов со своими сотрудниками, контрагентами и другими физическими лицами, а также для выпуска собственных токенов.

Развитие сервисов моментальных массовых переводов зависит от законодательства стран, в которых они действуют. В России, где нет ограничений на использование таких сервисов, это становится одним из ключевых направлений в сфере финансовых технологий.

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