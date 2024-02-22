Модульбанк установил минимальную комиссию на моментальные массовые выплаты

Глава правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что такая услуга станет удобной для бизнеса, это альтернатива традиционным банковским переводам по реквизитам. Например, для оперативного перевода средств работникам, которым нужно выплатить зарплату прямо здесь и сейчас. В то время как обычный банковский перевод может занять много времени, деньги на карту поступают за считаные минуты.