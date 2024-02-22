Глава РЭО Буцаев: Отрасль обращения с ТКО лидирует среди проектов ГЧП

«Отрасль обращения с отходами стала одной из самых популярных для проектов ГЧП в 2022–2023 годах. По данным Национального Центра ГЧП, за прошедшие два года на них пришлось 47 из 164 региональных концессий», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также указал, что это примерно треть от всех концессий в РФ, которые регионы подписали в течение двух лет. Объем инвестиций по 47 концессиям в сфере обращения с ТКО превышает 100 миллиардов рублей. Для привлечения средств в отрасль РЭО представил инструмент льготного финансирования концессионных соглашений посредством выпуска собственных облигаций. Для финансирования проектов предусмотрена ставка на уровне 6–8% годовых. С учетом текущей ключевой ставки Центробанка РФ стоимость привлечения денег в проекты ТКО представляет особую привлекательность для бизнеса.Об этом пишет gorod55.