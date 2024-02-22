Глава РЭО Буцаев: Отрасль обращения с ТКО лидирует среди проектов ГЧП

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 06:58
«Отрасль обращения с отходами стала одной из самых популярных для проектов ГЧП в 2022–2023 годах. По данным Национального Центра ГЧП, за прошедшие два года на них пришлось 47 из 164 региональных концессий», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также указал, что это примерно треть от всех концессий в РФ, которые регионы подписали в течение двух лет. Объем инвестиций по 47 концессиям в сфере обращения с ТКО превышает 100 миллиардов рублей. Для привлечения средств в отрасль РЭО представил инструмент льготного финансирования концессионных соглашений посредством выпуска собственных облигаций. Для финансирования проектов предусмотрена ставка на уровне 6–8% годовых. С учетом текущей ключевой ставки Центробанка РФ стоимость привлечения денег в проекты ТКО представляет особую привлекательность для бизнеса.Об этом пишет gorod55.
В Центре ГЧП наиболее капиталоемким проектом прошедших двух лет назвали мусоросортировочный комплекс на Сахалине. В 2023 году проект был отмечен национальной премией агентства «Росинфра» в категории «Лучший проект ГЧП в сфере экологии». Известно, что размер инвестиций в проект превысит шесть миллиардов рублей.
В Дагестане и Башкирии за два года подписали сразу по три концессионных соглашения. Общая мощность переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Дагестане способна достичь более 950 тысяч тонн в год, в Башкортостане превысит 600 тысяч тонн. Стоимость проекта в каждом субъекте РФ составляет 12 миллиардов рублей.
Замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев поделился, что в планах на финансирование в период 2024–2025 годов у РЭО числятся 53 концессионных проекта на сумму 135 миллиардов рублей. Еще 36 проектов проходят этап проработки.
При этом с 2011 до 2022 года в сфере по обращению с ТКО регионами подписаны всего 20 концессий. Иными словами, за два года в отрасли зарегистрировали двукратное увеличение числа подписанных концессий по сравнению с предыдущими десятью годами.