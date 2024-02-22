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Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Козинка Белгородской области

Ещё одна атака: с дрона сбросили взрывное устройство рядом с магазином под Белгородом

22 февраля 2024, 16:21
Фото: 1MI

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Козинка Белгородской области

Обошлось без пострадавших. В торговом объекте выбиты окна и посечена кровля. На месте работают оперативные службы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Вечером 22 февраля беспилотник ВСУ атаковал село Козинка Грайворонского горокруга. С беспилотника сбросили взрывное устройством рядом с продуктовым магазином. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил глава региона.

В магазине выбило окна и была повреждена кровля. Помимо этого, осколками посекло легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы.

Сегодня вечером под атакой беспилотника ВСУ также оказалось село Глотово Грайворонского горокруга. Там сбросили взрывное устройство на грузовые автомобили. Пострадали двое водителей.

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#Белгородская область#Происшествия#Магазин#Беспилотник#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина#Разрушения
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