Ещё одна атака: с дрона сбросили взрывное устройство рядом с магазином под Белгородом

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Вечером 22 февраля беспилотник ВСУ атаковал село Козинка Грайворонского горокруга. С беспилотника сбросили взрывное устройством рядом с продуктовым магазином. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил глава региона.
В магазине выбило окна и была повреждена кровля. Помимо этого, осколками посекло легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы.
Сегодня вечером под атакой беспилотника ВСУ также оказалось село Глотово Грайворонского горокруга. Там сбросили взрывное устройство на грузовые автомобили. Пострадали двое водителей.