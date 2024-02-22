«Единая Россия» представила результаты гуманитарной миссии в новых регионах за 2 года

Когда беда пришла к нам — участились обстрелы приграничья, а затем и вовсе ВСУ стали наносить бесчеловечные удары по нашему региону, нам на помощь пришла вся страна. Днём и ночью в партийный логистический центр поступали гуманитарные грузы. Наши волонтёры помогали с разгрузкой, развозили нуждающимся продукты и всё, что необходимо. Нам было доставлено более 1480 тонн гуманитарной помощи. Мы благодарны всем, кто подставил плечо и протянул руку помощи нам в это сложное время.