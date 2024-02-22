«Единая Россия» представила результаты гуманитарной миссии в новых регионах за 2 года

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Published Сегодня, 09:53
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В Хабаровске прошел форум первичных отделений, приуроченный к двухлетию гуманитарной миссии ЕР. На мероприятии выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Он напомнил, как в Ростовскую область, куда были эвакуированы беженцы из Донбасса, пришла первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений ЕР. Это 22 февраля 2022 года, передает mkset.ru.
«Единая Россия» первой пришла на помощь тем, кто был вынужден эвакуироваться из своих домов. Активисты движения «Молодая Гвардия Единой России» помогали жителям Мариуполя в тот момент, когда в городе шли бои. Людей снабжали теплыми вещами, продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости. На территории Луганской и Донецкой народных республик была развернута сеть гуманитарных центров ЕР, где люди получали помощь в поиске пропавших родственников и оформлении документов. Также на базе этих центров населению оказывали медицинскую помощь.
Сорок пять гуманитарных центров было открыто в новых регионах в первые месяцы. Это центры обеспечения, как назвали их Турчак. С возвращением мирной жизни они продолжили действовать. Сегодня жители могут обращаться туда за разными видами помощи, в том числе — за правовой поддержкой.
В течение двух лет волонтеры МГЕР и активисты «Волонтерской Роты» оказывали жителям новых регионов адресную помощь. Более 3,5 тыс. добровольцев приняли участие в гуманитарной миссии ЕР за это время.
Еще более тысячи участников миссии «Единой России» — это врачи. Формируемые партией бригады медицинских работников регулярно выезжают в новые регионы, чтобы помогать населению. За два года в местные медучреждения было доставлено более 7000 тонн лекарств и медицинских изделий. Помимо этого, ЕР организовала курсы тактической медицины для военнослужащих и населения, проживающего на территории прифронтовых регионов.
В настоящее время партия сосредоточила усилия на помощи фронту. На эти цели было собрано свыше одиннадцати с половиной миллиардов рублей.
Наряду с технической поддержкой и сбором гумпомощи Турчак попросил сопровождать каждую семью военных и вовлекать ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь страны, сообщает сайт партии ER.RU.
«Региональное отделение „Единой России“ включилось в гуманитарную миссию с первых дней спецоперации. Были оперативно организованы пункты временного размещения для беженцев, сбор гумпомощи в местных отделениях партии, чтобы каждый нуждающийся мог получить всё необходимое.
Когда беда пришла к нам — участились обстрелы приграничья, а затем и вовсе ВСУ стали наносить бесчеловечные удары по нашему региону, нам на помощь пришла вся страна. Днём и ночью в партийный логистический центр поступали гуманитарные грузы. Наши волонтёры помогали с разгрузкой, развозили нуждающимся продукты и всё, что необходимо. Нам было доставлено более 1480 тонн гуманитарной помощи. Мы благодарны всем, кто подставил плечо и протянул руку помощи нам в это сложное время.
Ракетная атака ВСУ по Белгороду 30 декабря 2023 года стала ужасной трагедией, которая сплотила всю область. На площадке штаба общественной поддержки был организован круглосуточный центр оказания помощи пострадавшим в результате обстрелов. За неделю к нам обратились более 500 человек. Все обращения сразу передавались в оперативный штаб для принятия мер.
Все вместе — и партийцы, и жители — собираем гуманитарную помощь для военных. Оборудование, стройматериалы, продукты питания, маскировочные сети, медикаменты, окопные свечи, средства личной гигиены продолжаем регулярно отправлять в зону СВО. Активную помощь оказывают депутаты члены фракции «Единой России» всех уровней. Уверен, вместе мы справимся со всеми трудностями», — сказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Белгородской областной думы Клепиков Юрий Николаевич.