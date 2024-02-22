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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Подростки

Что будут писать о детях в социальных картах рисков?

22 февраля 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Подростки

Белгородцам объяснили, какую информацию впишут в детские карты социальных рисков

Жителей региона заверили, что проверки семей для заполнения таких карт проводить не будут. Не будет учитываться и характеристика от учителей — это отдельный документ, используемый в работе. Подробности в минобре рассказали «Открытому Белгороду».

В региональном министерстве образования рассказали, какую информацию будут вносить о детях в карты социальных рисков. В настоящий момент проект по созданию таких карт ещё находится в разработке. В список будут добавлять тех детей, которые состоят на различных видах профилактического учёта, совершили правонарушение или преступление.

При составлении карт не будут учитывать характеристику от школьных учителей и педагогов колледжей, потому что карты станут отдельным документом, которые как раз будут использовать сами учителя. Дополнительные проверки семьи и самого учащегося проводить не планируют.

При этом создавать подобные карты рисков на всех белгородских подростков пока не будут.

Любые персональные данные о школьниках используются только специалистами, уполномоченными проводить индивидуальную профилактическую работу.
минобр Белгородской области

Напомним, что ввести в регионе социальные карты рисков решили после скандальной истории о банде подростков, которые избивали на улице прохожих и выкладывали соответствующие видеозаписи в социальные сети. Однако не все белгородцы остались довольны таким нововведением.

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#Общество#Белгородская область#Подростки#Новости Белгорода#Белгород#Минобр#Александра Склярова#Детские карты социальных рисков
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