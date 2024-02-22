Что будут писать о детях в социальных картах рисков?

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В региональном министерстве образования рассказали, какую информацию будут вносить о детях в карты социальных рисков. В настоящий момент проект по созданию таких карт ещё находится в разработке. В список будут добавлять тех детей, которые состоят на различных видах профилактического учёта, совершили правонарушение или преступление.
При составлении карт не будут учитывать характеристику от школьных учителей и педагогов колледжей, потому что карты станут отдельным документом, которые как раз будут использовать сами учителя. Дополнительные проверки семьи и самого учащегося проводить не планируют.
При этом создавать подобные карты рисков на всех белгородских подростков пока не будут.
Любые персональные данные о школьниках используются только специалистами, уполномоченными проводить индивидуальную профилактическую работу.
минобр Белгородской области
Напомним, что ввести в регионе социальные карты рисков решили после скандальной истории о банде подростков, которые избивали на улице прохожих и выкладывали соответствующие видеозаписи в социальные сети. Однако не все белгородцы остались довольны таким нововведением.