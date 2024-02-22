Было похищение? Белгородцы пожаловались на жёсткие методы работы полиции

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Александр Мишин работает водителем фуры в одной из компаний, а Вадим Хаустов — технический директор. В начале года мужчин заподозрили в хищении щебня. Белгородцы наняли адвоката и, по их словам, не препятствовали следствию.
Однако 31 января домой к одному из мужчин пришли сотрудники полиции.
Я открыл дверь, и мне сказали спуститься. Я не ожидал, что будет что-то противозаконное, и вышел. Сотрудники сказали сесть в машину, но я отказался и сообщил, что сначала позвоню своему адвокату.
Александр Мишин
Мишин утверждает, что такой ответ полицейских не устроил и что они силой посадили его в машину, надели наручники и забрали телефон. «Нанесли удар, чтобы я разблокировал телефон, и они смогли поставить его в авиарежим. Затем мы поехали в Губкин, и они меня завели в какой-то кабинет, где было трое человек. Одному позвонили и сказали, что меня ищет адвокат, но они ответили, что меня там нет», — вспоминает мужчина.
Белгородец заявил, что его якобы насильно заставляли «признаться» в содеянном: несколько раз били по голове, показывали фотографии и просили объяснений. В это же время допрашивали и Вадима Хаустова.
Меня вызвали под предлогом забрать документы. Когда приехал туда где-то в 10:30, мне сказали, что документы мне никто не отдаст. И мужчина, не представившись, сказал: «С нами поговоришь, потом пойдёшь».
Вадим Хаустов
Хаустов утверждает, что ему пытались помешать позвонить адвокату: сразу двое человек хотели отобрать у мужчины телефон, ударили сзади по ногам и завалили его на землю, где уже выломали ему руки и застегнули наручники. Допрос, по словам белгородца, длился весь день.
В полиции мужчины подписали неизвестные бумаги, которые они, по их словам, в состоянии стресса даже не смогли прочитать. Отпустили жителей региона только после того, как жена Александра совместно с адвокатом написали заявление о похищении. Адвокат белгородца заявил, что в отношении мужчин действовали сотрудники полиции Губкина, а конкретнее — сотрудники ОБЭП.
После случившегося у Александра диагностировали сотрясение мозга, а у Вадима — растяжение связок и ссадины. Мужчины уже обратились в следственный комитет, генпрокуратуру и управление собственной безопасности МВД. По словам адвоката, началась служебная проверка.