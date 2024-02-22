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Полиция

Было похищение? Белгородцы пожаловались на жёсткие методы работы полиции

22 февраля 2024, 06:49
Фото: 1MI
Полиция

Пожаловавшиеся на жёсткую работу полицейских белгородцы обратились в СК

Двое жителей Старооскольского округа, которые представляют компанию по грузоперевозкам, заявили, что их похищали правоохранители из Губкина. Подробности сообщили журналисты «9 Канала».

Александр Мишин работает водителем фуры в одной из компаний, а Вадим Хаустов — технический директор. В начале года мужчин заподозрили в хищении щебня. Белгородцы наняли адвоката и, по их словам, не препятствовали следствию.

Однако 31 января домой к одному из мужчин пришли сотрудники полиции.

Я открыл дверь, и мне сказали спуститься. Я не ожидал, что будет что-то противозаконное, и вышел. Сотрудники сказали сесть в машину, но я отказался и сообщил, что сначала позвоню своему адвокату.
Александр Мишин

Мишин утверждает, что такой ответ полицейских не устроил и что они силой посадили его в машину, надели наручники и забрали телефон. «Нанесли удар, чтобы я разблокировал телефон, и они смогли поставить его в авиарежим. Затем мы поехали в Губкин, и они меня завели в какой-то кабинет, где было трое человек. Одному позвонили и сказали, что меня ищет адвокат, но они ответили, что меня там нет», — вспоминает мужчина.

Белгородец заявил, что его якобы насильно заставляли «признаться» в содеянном: несколько раз били по голове, показывали фотографии и просили объяснений. В это же время допрашивали и Вадима Хаустова.

Меня вызвали под предлогом забрать документы. Когда приехал туда где-то в 10:30, мне сказали, что документы мне никто не отдаст. И мужчина, не представившись, сказал: «С нами поговоришь, потом пойдёшь».
Вадим Хаустов

Хаустов утверждает, что ему пытались помешать позвонить адвокату: сразу двое человек хотели отобрать у мужчины телефон, ударили сзади по ногам и завалили его на землю, где уже выломали ему руки и застегнули наручники. Допрос, по словам белгородца, длился весь день.

В полиции мужчины подписали неизвестные бумаги, которые они, по их словам, в состоянии стресса даже не смогли прочитать. Отпустили жителей региона только после того, как жена Александра совместно с адвокатом написали заявление о похищении. Адвокат белгородца заявил, что в отношении мужчин действовали сотрудники полиции Губкина, а конкретнее — сотрудники ОБЭП.

После случившегося у Александра диагностировали сотрясение мозга, а у Вадима — растяжение связок и ссадины. Мужчины уже обратились в следственный комитет, генпрокуратуру и управление собственной безопасности МВД. По словам адвоката, началась служебная проверка.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Похищение#Полицейские#Новости Старого Оскола#Александра Склярова
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