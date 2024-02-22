Было похищение? Белгородцы пожаловались на жёсткие методы работы полиции

Мишин утверждает, что такой ответ полицейских не устроил и что они силой посадили его в машину, надели наручники и забрали телефон. «Нанесли удар, чтобы я разблокировал телефон, и они смогли поставить его в авиарежим. Затем мы поехали в Губкин, и они меня завели в какой-то кабинет, где было трое человек. Одному позвонили и сказали, что меня ищет адвокат, но они ответили, что меня там нет», — вспоминает мужчина.