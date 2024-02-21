Вячеслав Гладков и Валентин Демидов встретились с коллективом Корпорации ЖБК-1

«Если бы мы в прошлом году 1 сентября не запустили очное образование, то мы бы потеряли регион, потому что уехали бы многие семьи с детьми. Мы с вами живем сегодня в такой непростой обстановке, в которой проще было бы оставить дистанционный формат обучения, но запретительными мерами здесь действовать нельзя. Если у родителей не будет выбора, многие семьи уедут. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы обсудить, какими мерами мы можем обеспечить, с одной стороны, безопасность, с другой — образовательный процесс. Не существует одной какой-то меры для того, чтобы обезопасить взрослых и детей, должен быть комплекс мер, и мы ищем оптимальные решения» — сказал губернатор.