Вячеслав Гладков и Валентин Демидов встретились с коллективом Корпорации ЖБК-1

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
На ней присутствовали генеральный директор Управляющей компании ЖБК-1 Александр Селиванов и порядка 250 работников из разных подразделений Корпорации. Губернатор более 1,5 часов отвечал на вопросы работников.
Одна из насущных проблем — кадровый вопрос. Предприятие испытывает отток специалистов. Работники интересовались, как этот вопрос будет решаться в области. Вячеслав Гладков отметил, что отток специалистов во многом связан с обучением детей. Родители уезжают, чтобы обеспечить детям очное образование и безопасность. Поэтому вопрос формы получения образования и соблюдения безопасности стоит очень остро.
«Если бы мы в прошлом году 1 сентября не запустили очное образование, то мы бы потеряли регион, потому что уехали бы многие семьи с детьми. Мы с вами живем сегодня в такой непростой обстановке, в которой проще было бы оставить дистанционный формат обучения, но запретительными мерами здесь действовать нельзя. Если у родителей не будет выбора, многие семьи уедут. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы обсудить, какими мерами мы можем обеспечить, с одной стороны, безопасность, с другой — образовательный процесс. Не существует одной какой-то меры для того, чтобы обезопасить взрослых и детей, должен быть комплекс мер, и мы ищем оптимальные решения» — сказал губернатор.
По словам Вячеслава Гладкова, чтобы ослабить отток людей, регион делает всё возможное, в том числе, пытается вывести образование на самый высокий уровень. В Белгородской области стоит задача вывести общее образование на второе место после Москвы. По итогам 2020 года Белгородская область занимала 54 и 68 место в России, по итогам прошлого года по данным Обрнадзора — на первом месте, по данным Минпросвещения вошла в 10-ку. По словам губернатора, в регионе адаптируют систему образования под лучшие образовательные технологии, которые существуют в нашей стране.
Что касается среднего образования, глава региона отметил, что по некоторым направлениям наши колледжи являются лучшими в стране, например, Корочанский сельскохозяйственный техникум, где организован правильный подход к образованию и освоению знаний о профессии со школьной скамьи. Задача — организовать такой подход во всех колледжах, чтобы у обучающихся была выстроена правильная траектория: получить лучшее образование и остаться работать на предприятии.
«Это должен быть комплексный подход, который начиная с идеологии любви к малой родине, через образование, через новые подходы в обучении и заканчивая применением новых технологий, уже на производстве создавал максимальный интерес у детей» — подчеркнул Вячеслав Гладков.
На вопрос о льготах при поступлении детей в вузы губернатор ответил, что льготы будут предоставлены такие же, как в прошлом году.
Работников также интересовал вопрос безопасности детей по дороге в школу, в частности, сроки установки контроллеров, которые при объявлении опасности открывают подъезды. Губернатор сообщил, что по всему городу необходимо установить 5,5 тысяч контроллеров. Бригады, которые будут заниматься установкой, сформированы, но существует проблема — производитель не может быстро обеспечить необходимое количество, и срок установки достаточно большой — 2,5 месяца. Сейчас производитель работает над уменьшением этого срока.
Работников также интересовал вопрос есть ли возможность предоставлять льготы на жилье сотрудникам сферы ЖКХ, отработавшим в отрасли несколько лет, и возможно ли запустить программу по субсидированию процентной ставки по ипотечным программам. Вячеслав Гладков ответил, что нужно создать отдельную программу в рамках муниципалитета, это должен сделать город. Необходимо посчитать доход, понять каков будет первоначальный взнос.
Обсудили вопрос целевого направления выпускников колледжей, чтобы они 2-3 года после обучения отработали в отрасли. Губернатор отметил, что необходимо заниматься общим образованием, создать раннюю мотивацию у школьников. Если этого не делать, выпускников не уговорить, они расходятся по разным отраслям.
«Если мотивация создана и человек целенаправленно идет в отрасль, то и отрасль должна быть готова, начиная с форменной одежды и заработной платы. Подходов таких очень много, давайте попробуем сделать образцовый проект» — сказал губернатор.
Он пригласил специалистов в составе рабочей группы посетить Корочанский техникум, чтобы посмотреть и перенять опыт, как там выстроены процессы с базовым работодателем, как это развивают, как в этом участвует муниципалитет и какой результат получается.
Также глава региона ответил на ряд других вопросов трудового коллектива.Вячеслав Гладков отметил, что разговор получился очень продуктивным. Губернатор высоко оценил усилия руководства компании по созданию условий труда, при которых каждый работник имеет возможность реализовать свой потенциал. Он отметил высокое качество строительства социальных объектов и поблагодарил предприятие за вклад в дело общей безопасности.
«Хочу выразить слова огромной благодарности Корпорации ЖБК-1. Всем сотрудникам желаю крепкого здоровья, мира, благополучия, согласия в семьях и всего самого доброго!» — завершил встречу губернатор.