ВТБ повысил доходность по вкладам в юанях до 5,05% годовых

«В период высоких ставок на финансовом рынке приходит „время вкладчика“, ориентирующегося на депозитные продукты для сохранения и приумножения средств. В качестве ликвидной „подушки“ в иностранной валюте наши клиенты все чаще используют инструменты в юанях, ставки по которым только за прошлый год выросли более чем в два раза. По итогам 2023 года объём средств физлиц в китайской валюте вырос почти в 1,5 раза в российской банковской системе, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях. Мы предложили одни из лучших условий на рынке по вкладам в юанях, и ожидаем, что в 2024 году эта валюта останется достойной альтернативой долларам и евро за счет своей привлекательной доходности и устойчивости, которую власти Китая стремятся сохранить для поддержания торгового баланса — за последнее десятилетие курс доллара к юаню находился в диапазоне 6,1-7,4», — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.