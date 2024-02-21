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Автобус

Водителей одного из автобусов в Белгороде наказали за невыполненные рейсы

21 февраля 2024, 11:27
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде нашли нарушения на нескольких маршрутах автобусов

В соцсетях белгородцы пожаловались на автобус № 43 из-за невыполненных последних рейсов. По итогам проверки выяснилось, что это правда. Водителей и ответственного за маршрут перевозчика наказали. Однако вопросы у горожан возникли не только к этому автобусу.

В Белгороде наказали водителей автобуса № 43 из-за невыполненных маршрутов. Соответствующие жалобы от белгородцев появились в Сети.

Местная жительница попросила провести проверку маршрута. Как утверждает женщина, последний рейс в 22:15 регулярно не выполнялся.

«Всем, кто работает в „Рио“ и „Мега Гринне“ и едет домой в сторону Садовой, Попова, Центрального рынка, приходится стоять на остановке по 40 минут и в итоге уезжать на любом автобусе и идти пешком от проспекта Богдана Хмельницкого ещё по 20-30 минут», — поделилась горожанка.

Также у женщины появились вопросы к маршрутам № 1 и № 4. По словам белгородки, после 22:00 невозможно уехать от «Мега Гринна» до ж/д вокзала. Дело в том, что автобус № 1 уезжает в 21:54, а люди на него не успевают. Следующий автобус приезжает только в 22:30.

На замечания белгородки отреагировал глава Организатора пассажирских перевозок Белгородской области Мстислав Боровицкий. Он сообщил, что проверка подтвердила слова пассажирки касаемо автобуса № 43. Водителей и ответственного за маршрут перевозчика наказали.

К подрядчику ООО «Маршрут» применены штрафные санкции. Также со стороны подрядчика были применены дисциплинарные меры к водителям, не выполнившим рейсы.
Мстислав Боровицкий

По поводу жалобы насчёт автобусов № 1 и № 4 глава ОПП предложил ознакомиться с актуальным расписанием.

Автобусы маршрута № 1 выполняют рейсы от аэропорта в 22:30 и 23:05, автобусы маршрута № 4 выполняют рейсы от аэропорта в 22:13 и 22:47.
Мстислав Боровицкий

Напомним, ранее белгородка пожаловалась на поведение водителя 41-го автобуса во время ракетной опасности. Женщина утверждала, что мужчина не остановился, как того требует регламент, а лишь прибавил ход.

Белгородка пожаловалась на поведение водителя автобуса во время ракетной опасности
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