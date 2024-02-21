Водителей одного из автобусов в Белгороде наказали за невыполненные рейсы

Также у женщины появились вопросы к маршрутам № 1 и № 4. По словам белгородки, после 22:00 невозможно уехать от «Мега Гринна» до ж/д вокзала. Дело в том, что автобус № 1 уезжает в 21:54, а люди на него не успевают. Следующий автобус приезжает только в 22:30.