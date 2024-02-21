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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Автобус

В предпраздничный день в Белгороде три автобуса начнут ездить по-другому

21 февраля 2024, 14:44
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде изменится расписание трёх автобусов

Расписание планируется поменять сразу на трёх маршрутах. Нововведения будут действовать с 22 февраля, сообщили в группе Организатора пассажирских перевозок Белгородской области.
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Автобус

С завтрашнего дня, 22 февраля, изменится расписание движения сразу у нескольких автобусов. В это число вошли маршруты № 113, 123А и 223А.

Организатор пассажирских перевозок отметил, что все изменения внесли из-за пожеланий пассажиров данных автобусов. Точное расписание можно посмотреть здесь.

Ранее корректировки расписания коснулись автобусов № 101 и 112.

Напомним, что в эту пятницу, 23 февраля, общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья. Связаны такие изменения с празднованием Дня защитника Отечества.

Автобусы в Белгороде один день будут ездить по другому расписанию
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#Город#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Расписание автобусов#Александра Склярова
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