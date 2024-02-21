В предпраздничный день в Белгороде три автобуса начнут ездить по-другому

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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С завтрашнего дня, 22 февраля, изменится расписание движения сразу у нескольких автобусов. В это число вошли маршруты № 113, 123А и 223А.
Организатор пассажирских перевозок отметил, что все изменения внесли из-за пожеланий пассажиров данных автобусов. Точное расписание можно посмотреть здесь.
Ранее корректировки расписания коснулись автобусов № 101 и 112.
Напомним, что в эту пятницу, 23 февраля, общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья. Связаны такие изменения с празднованием Дня защитника Отечества.