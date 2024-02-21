В Белгородском госуниверситете официально назначили ректора

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Евгения Карловская стала ректором Белгородского государственного национального исследовательского университета. С марта прошлого года она была и. о. ректора вуза.
Сообщается, что представленную Карловской программу развития университета оценили учёный совет БелГУ, наблюдательный совет во главе с губернатором и аттестационная комиссия Минобрнауки РФ.
Ректором Евгения Карловская будет пять лет.
Евгения Карловская имеет учёную степень доктора экономических наук и учёное звание доцента. В 1996 году она окончила Хабаровскую госакадемию экономики и права, а в 2002 году стала аспирантом Тихоокеанского госуниверситета.
Напомним, что до Карловской ректором университета был Олег Полухин. С поста он ушёл 21 марта 2023 года.