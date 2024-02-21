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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Евгения Карловская

В Белгородском госуниверситете официально назначили ректора

21 февраля 2024, 09:36
Фото: Пегасий БелГУ
Евгения Карловская

Евгения Карловская стала ректором НИУ «БелГУ»

С марта 2023 года Карловская исполняла обязанности ректора университета. Подробности о назначении сообщают в Telegram-канале вуза «Пегасий БелГУ».

Евгения Карловская стала ректором Белгородского государственного национального исследовательского университета. С марта прошлого года она была и. о. ректора вуза.

Сообщается, что представленную Карловской программу развития университета оценили учёный совет БелГУ, наблюдательный совет во главе с губернатором и аттестационная комиссия Минобрнауки РФ.

Ректором Евгения Карловская будет пять лет.

Евгения Карловская имеет учёную степень доктора экономических наук и учёное звание доцента. В 1996 году она окончила Хабаровскую госакадемию экономики и права, а в 2002 году стала аспирантом Тихоокеанского госуниверситета.

Напомним, что до Карловской ректором университета был Олег Полухин. С поста он ушёл 21 марта 2023 года.

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