В Белгороде отказались выплатить компенсацию за пострадавшее от атаки курское авто

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
8 января при обстреле Белгорода пострадала машина. Однако владелец автомобиля не смог получить за неё компенсацию. Причина — транспорт зарегистрирован в Курске. Сложностей добавил тот факт, что машина коммерческая.
Владельцу авто ответили в Белгороде, что выплата ему не положена. В Курске же заявили, что «где были повреждения, туда и обращайтесь».
Губернатор Вячеслав Гладков согласился, что компенсация в Белгороде действительно не положена. Получить выплату можно было бы через минэкономразвития — по программе поддержки бизнеса. Однако авто не зарегистрировано в Белгороде, поэтому помощь оказать не получится.
Впрочем, выход из этой ситуации всё же нашёлся.
Как предложение: напишите письмо на моё имя. Я в свою очередь готов обратиться к губернатору Курской области с просьбой оказать содействие.
Вячеслав Гладков
Напомним, что 8 января над Белгородом и Белгородским районом сбили десять воздушных целей. Сработала система ПВО. В тот день ВСУ атаковали с применением РСЗО RM-70 «Вампир». Всего в Белгороде в результате удара 8 января пострадали шесть автомобилей, четыре квартиры, два частных дома и три хозобъекта.