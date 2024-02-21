В Белгороде отказались выплатить компенсацию за пострадавшее от атаки курское авто

Напомним, что 8 января над Белгородом и Белгородским районом сбили десять воздушных целей. Сработала система ПВО. В тот день ВСУ атаковали с применением РСЗО RM-70 «Вампир». Всего в Белгороде в результате удара 8 января пострадали шесть автомобилей, четыре квартиры, два частных дома и три хозобъекта.