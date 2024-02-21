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Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Повреждения авто после обстрела, архивное фото

В Белгороде отказались выплатить компенсацию за пострадавшее от атаки курское авто

21 февраля 2024, 17:22
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Повреждения авто после обстрела, архивное фото

Гладков пообещал обратиться к Старовойту из-за пострадавшего от обстрела авто

При атаке на Белгород в начале январе повреждения получила машина коммерческого предприятия. Зарегистрировано авто в Курске. В связи с этим владельцу отказали в компенсации. Губернатор ответил, что компенсация действительно не положена, но есть вариант получения помощи.

8 января при обстреле Белгорода пострадала машина. Однако владелец автомобиля не смог получить за неё компенсацию. Причина — транспорт зарегистрирован в Курске. Сложностей добавил тот факт, что машина коммерческая.

Владельцу авто ответили в Белгороде, что выплата ему не положена. В Курске же заявили, что «где были повреждения, туда и обращайтесь».

Губернатор Вячеслав Гладков согласился, что компенсация в Белгороде действительно не положена. Получить выплату можно было бы через минэкономразвития — по программе поддержки бизнеса. Однако авто не зарегистрировано в Белгороде, поэтому помощь оказать не получится.

Впрочем, выход из этой ситуации всё же нашёлся.

Как предложение: напишите письмо на моё имя. Я в свою очередь готов обратиться к губернатору Курской области с просьбой оказать содействие.
Вячеслав Гладков

Напомним, что 8 января над Белгородом и Белгородским районом сбили десять воздушных целей. Сработала система ПВО. В тот день ВСУ атаковали с применением РСЗО RM-70 «Вампир». Всего в Белгороде в результате удара 8 января пострадали шесть автомобилей, четыре квартиры, два частных дома и три хозобъекта.

В Белгороде и Белгородском районе уточнили разрушения после вечерней атаки ВСУ
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#Общество#Белгородская область#Автомобиль#Новости Белгорода#Курск#Компенсация#Выплата#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Роман Старовойт#Обстрел#Повреждения
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