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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Снег

Снегопад и туман надвигаются на Белгородскую область

21 февраля 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
Снег

Предпраздничный день в Белгородской области будет снежным

В регионе в преддверии Дня защитника Отечества ожидаются осадки. В ночное время установится небольшой мороз. Днём потеплеет до +2 °С. Прогноз погоды опубликовало областное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области 22 февраля ожидается облачная погода. Ночью синоптики обещают небольшой, местами умеренный снег. Днём выпадут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

Утром и днём местами будет туман, гололёд и гололедица. В тёмное время суток температура опустится до -5…0 °С. Днём потеплеет до -3…+2 °С.

В Белгороде ночью пройдёт снег, похолодает до -3 °С. Днём будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура поднимется до 0 °С.

В День защитника Отечества в областном центре ночью столбик термометра опустится до -2 °С, пройдёт небольшой снег. В дневное время без осадков и +2 °С.

Такая же погода в городе сохранится как минимум до вторника, 27 февраля. Потепление в Белгороде, предположительно, начнётся с 9 марта.

Потепление не за горами? Какую погоду синоптики обещают в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Осадки
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