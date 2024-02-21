Снегопад и туман надвигаются на Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В Белгородской области 22 февраля ожидается облачная погода. Ночью синоптики обещают небольшой, местами умеренный снег. Днём выпадут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.
Утром и днём местами будет туман, гололёд и гололедица. В тёмное время суток температура опустится до -5…0 °С. Днём потеплеет до -3…+2 °С.
В Белгороде ночью пройдёт снег, похолодает до -3 °С. Днём будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура поднимется до 0 °С.
В День защитника Отечества в областном центре ночью столбик термометра опустится до -2 °С, пройдёт небольшой снег. В дневное время без осадков и +2 °С.
Такая же погода в городе сохранится как минимум до вторника, 27 февраля. Потепление в Белгороде, предположительно, начнётся с 9 марта.