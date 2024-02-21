Росприроднадзор пожурил коммунальщиков под Белгородом из-за мусорного полигона

В Росприроднадзоре отметили, что профилактические визиты в отношении юридических лиц проводятся по распоряжению руководителя федерального ведомства Светланы Радионовой. В ходе рейдов проверяют соблюдение требований об оборудовании объектов обращения с ТКО средствами измерения массы отходов.