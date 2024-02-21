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«Коммунальная служба сервиса» в Белгородской области получила представление

Росприроднадзор пожурил коммунальщиков под Белгородом из-за мусорного полигона

21 февраля 2024, 11:15
Фото: 1MI

«Коммунальная служба сервиса» в Белгородской области получила представление

Нарушения обнаружили на полигоне в Шебекино Белгородской области. Подробности сообщили в официальной группе Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора.

Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора организовало профилактический визит на полигон в Шебекино. В итоге МАУ «Коммунальная служба сервиса» получило предписание за отсутствие поверки средств изменения.

Юридическому лицу также разъяснили соблюдение требований законодательства в части коммерческого учёта массы ТКО.

В Росприроднадзоре отметили, что профилактические визиты в отношении юридических лиц проводятся по распоряжению руководителя федерального ведомства Светланы Радионовой. В ходе рейдов проверяют соблюдение требований об оборудовании объектов обращения с ТКО средствами измерения массы отходов.

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#Общество#Белгородская область#Полигон#Шебекино#Отходы#Белгород#Росприроднадзор#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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