Росприроднадзор пожурил коммунальщиков под Белгородом из-за мусорного полигона

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора организовало профилактический визит на полигон в Шебекино. В итоге МАУ «Коммунальная служба сервиса» получило предписание за отсутствие поверки средств изменения.
Юридическому лицу также разъяснили соблюдение требований законодательства в части коммерческого учёта массы ТКО.
В Росприроднадзоре отметили, что профилактические визиты в отношении юридических лиц проводятся по распоряжению руководителя федерального ведомства Светланы Радионовой. В ходе рейдов проверяют соблюдение требований об оборудовании объектов обращения с ТКО средствами измерения массы отходов.