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Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

РЭО и НИТУ МИСИС предоставят бюджетные места в вузе за победу в конкурсе

РЭО и НИТУ МИСИС предоставят бюджетные места в вузе за победу в конкурсе

21 февраля 2024, 13:04
Фото: 1MI
Эксперты Российского экологического оператора в рамках конкурса НИТУ МИСИС выберут лучшие проекты в области экономики замкнутого цикла и природоохранного управления.

Баллы, заработанные участниками за их исследовательские работы, можно будет использовать при поступлении на магистерские программы в вузе.

«РЭО присоединился к конкурсу проектных работ имени академика А. А. Бочвара в качестве члена жюри. Мы будем оценивать работы по направлениям „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“ и „Управление природоохранными инновациями“. Участникам, набравшим достаточное количество баллов, РЭО совместно с НИТУ МИСИС предоставит бюджетные места на магистерских программах в области экономики замкнутого цикла. Это отличная возможность не только продемонстрировать свои научные достижения, но и повысить свой уровень квалификации, а также внести свой вклад в развитие сферы обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в России», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По направлению «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» будет предоставлено 15 бюджетных мест, а по направлению «Управление природоохранными инновациями» — 5 бюджетных мест. Победители получат по 100 баллов, пишет 56orb.ru.

Программа «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» является первой в стране своего рода магистерской программой. Вторая важная программа — «Управление природоохранными инновациями» — была удостоена «Зеленой премии» РЭО в 2023 году. Этот конкурс стал естественным продолжением работы по развитию кадрового потенциала в этих двух направлениях, отметил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Победители и призеры смогут использовать заработанные баллы при поступлении в Университет МИСИС и его филиалы в течение двух лет. Участвовать в конкурсе могут студенты последних курсов и граждане с высшим образованием. Прием заявок продлится до 28 апреля 2024 года, а результаты будут объявлены 3 июня 2024 года.

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