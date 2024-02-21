РЭО и НИТУ МИСИС предоставят бюджетные места в вузе за победу в конкурсе

«РЭО присоединился к конкурсу проектных работ имени академика А. А. Бочвара в качестве члена жюри. Мы будем оценивать работы по направлениям „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“ и „Управление природоохранными инновациями“. Участникам, набравшим достаточное количество баллов, РЭО совместно с НИТУ МИСИС предоставит бюджетные места на магистерских программах в области экономики замкнутого цикла. Это отличная возможность не только продемонстрировать свои научные достижения, но и повысить свой уровень квалификации, а также внести свой вклад в развитие сферы обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в России», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.