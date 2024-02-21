РЭО и НИТУ МИСИС предоставят бюджетные места в вузе за победу в конкурсе

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Баллы, заработанные участниками за их исследовательские работы, можно будет использовать при поступлении на магистерские программы в вузе.
«РЭО присоединился к конкурсу проектных работ имени академика А. А. Бочвара в качестве члена жюри. Мы будем оценивать работы по направлениям „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“ и „Управление природоохранными инновациями“. Участникам, набравшим достаточное количество баллов, РЭО совместно с НИТУ МИСИС предоставит бюджетные места на магистерских программах в области экономики замкнутого цикла. Это отличная возможность не только продемонстрировать свои научные достижения, но и повысить свой уровень квалификации, а также внести свой вклад в развитие сферы обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в России», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
По направлению «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» будет предоставлено 15 бюджетных мест, а по направлению «Управление природоохранными инновациями» — 5 бюджетных мест. Победители получат по 100 баллов, пишет 56orb.ru.
Программа «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» является первой в стране своего рода магистерской программой. Вторая важная программа — «Управление природоохранными инновациями» — была удостоена «Зеленой премии» РЭО в 2023 году. Этот конкурс стал естественным продолжением работы по развитию кадрового потенциала в этих двух направлениях, отметил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
Победители и призеры смогут использовать заработанные баллы при поступлении в Университет МИСИС и его филиалы в течение двух лет. Участвовать в конкурсе могут студенты последних курсов и граждане с высшим образованием. Прием заявок продлится до 28 апреля 2024 года, а результаты будут объявлены 3 июня 2024 года.