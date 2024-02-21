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ПЦБК в Перми начала реализацию проекта о трудовых династиях

ПЦБК в Перми начала реализацию проекта о трудовых династиях

21 февраля 2024, 10:38
Фото: Пресс-служба ПЦБК / Пресс-служба ПЦБК
Пермской целлюлозно-бумажной компании в апреле текущего года исполняется 65 лет. В рамках этого события предприятие начало реализацию уникального проекта «Поколения ПЦБК. Мы вместе», посвященного трудовым династиям, который также приурочен к Году семьи в России.

Как пишет properm.ru, сотрудники Пермской целлюлозно-бумажной компании в рамках реализации проекта рассказывают свои семейные истории, связанные с работой на предприятии. Первая семья, которая приняла участие в проекте, — династия Ватрубиных. Их общий стаж работы в компании составляет 110 лет.

Историю своей семьи рассказала Ольга Ватрубина, которая является руководителем отдела подготовки заказов производства гофротары. В далеком 1965 году ее родители, Виктор Ильич и Алевтина Николаевна, приехали работать в ПЦБК. Молодожены начали свой трудовой путь вместе с развивающимся предприятием, которому тогда было всего 6 лет.

Виктор Ильич отработал в Пермской целлюлозно-бумажной компании 50 лет. Он занимал должность слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, активно участвовал в запуске бумагоделательной и картоноделательной машин. Его знали как известного рационализатора, инициировавшего более 10 рациональных предложений, касающихся в том числе автоматизации производственных процессов.

Алевтина Николаевна отработала в Пермской целлюлозно-бумажной компании 32 года. Она прошла путь от контрольного мастера и инженера-химика до начальника центральной производственной лаборатории. Алевтина Николаевна разрабатывала методики для проверки качества продукции, занималась оснащением лаборатории и внедрением передового опыта других целлюлозно-бумажных компаний СССР.

Сегодня в ПЦБК работает их дочь Ольга Ватрубина, которая в компании занимает должность руководителя отдела подготовки заказов, отвечающего за разработку технологических карт для производства гофропродукции. ПЦБК производит более 500 различных типоразмеров упаковки: от обычных гофроящиков до продукции сложной конфигурации. Ольга Ватрубина руководит инженерами, дизайнерами и конструкторами.

Глава Пермской целлюлозно-бумажной компании Юрий Марков рассказал, что на предприятии трудятся сотни трудовых династий и каждая из них имеет собственную уникальную историю.

Необходимо отметить, что в результате реализации проекта весной текущего года будет открыта большая экспозиция с трудовыми династиями ПЦБК, которую приурочат к празднованию юбилея компании 29 апреля.

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