ПЦБК в Перми начала реализацию проекта о трудовых династиях

Историю своей семьи рассказала Ольга Ватрубина, которая является руководителем отдела подготовки заказов производства гофротары. В далеком 1965 году ее родители, Виктор Ильич и Алевтина Николаевна, приехали работать в ПЦБК. Молодожены начали свой трудовой путь вместе с развивающимся предприятием, которому тогда было всего 6 лет.