ПЦБК в Перми начала реализацию проекта о трудовых династиях

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Как пишет properm.ru, сотрудники Пермской целлюлозно-бумажной компании в рамках реализации проекта рассказывают свои семейные истории, связанные с работой на предприятии. Первая семья, которая приняла участие в проекте, — династия Ватрубиных. Их общий стаж работы в компании составляет 110 лет.
Историю своей семьи рассказала Ольга Ватрубина, которая является руководителем отдела подготовки заказов производства гофротары. В далеком 1965 году ее родители, Виктор Ильич и Алевтина Николаевна, приехали работать в ПЦБК. Молодожены начали свой трудовой путь вместе с развивающимся предприятием, которому тогда было всего 6 лет.
Виктор Ильич отработал в Пермской целлюлозно-бумажной компании 50 лет. Он занимал должность слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, активно участвовал в запуске бумагоделательной и картоноделательной машин. Его знали как известного рационализатора, инициировавшего более 10 рациональных предложений, касающихся в том числе автоматизации производственных процессов.
Алевтина Николаевна отработала в Пермской целлюлозно-бумажной компании 32 года. Она прошла путь от контрольного мастера и инженера-химика до начальника центральной производственной лаборатории. Алевтина Николаевна разрабатывала методики для проверки качества продукции, занималась оснащением лаборатории и внедрением передового опыта других целлюлозно-бумажных компаний СССР.
Сегодня в ПЦБК работает их дочь Ольга Ватрубина, которая в компании занимает должность руководителя отдела подготовки заказов, отвечающего за разработку технологических карт для производства гофропродукции. ПЦБК производит более 500 различных типоразмеров упаковки: от обычных гофроящиков до продукции сложной конфигурации. Ольга Ватрубина руководит инженерами, дизайнерами и конструкторами.
Глава Пермской целлюлозно-бумажной компании Юрий Марков рассказал, что на предприятии трудятся сотни трудовых династий и каждая из них имеет собственную уникальную историю.
Необходимо отметить, что в результате реализации проекта весной текущего года будет открыта большая экспозиция с трудовыми династиями ПЦБК, которую приурочат к празднованию юбилея компании 29 апреля.