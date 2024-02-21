Подозрения на сахарный диабет и рак нашли у 81 посетителя «Поездов здоровья»

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
За первые полтора месяца 2024 года медицинские бригады «Поездов здоровья» посетили 20 населённых пунктов, где оказали помощь более 6,5 тыс. жителей. 3100 человек прошли диспансеризацию, 3147 проконсультировались у специалистов узкого профиля, 3071 пациента обследовали с применением различного диагностического оборудования.
Медики выявили у 45 человек заболевания системы кровообращения, у 63 — подозрения на сахарный диабет, у 18 — подозрения на онкологические заболевания. В настоящий момент все пациенты находятся под наблюдением специалистов и проходят дополнительные обследования для подтверждения предварительных диагнозов.
На прошлой неделе один из мобильных комплексов посетил село Аверино Губкинского городского округа. Помимо местных жителей, обследоваться у врачей могли жители соседних сёл — для них организовали специальные автобусные рейсы.