Подозрения на сахарный диабет и рак нашли у 81 посетителя «Поездов здоровья»

Медики выявили у 45 человек заболевания системы кровообращения, у 63 — подозрения на сахарный диабет, у 18 — подозрения на онкологические заболевания. В настоящий момент все пациенты находятся под наблюдением специалистов и проходят дополнительные обследования для подтверждения предварительных диагнозов.