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Published Сегодня, 08:57

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Обследование

Подозрения на сахарный диабет и рак нашли у 81 посетителя «Поездов здоровья»

21 февраля 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney
Обследование

«Поезда здоровья» с начала года посетили 20 белгородских сёл

В министерстве здравоохранения Белгородской области рассказали, в каких населённых пунктах за 2024 год успели побывать медики, сколько человек удалось обследовать и у скольких пациентов обнаружили подозрения на различные заболевания.

За первые полтора месяца 2024 года медицинские бригады «Поездов здоровья» посетили 20 населённых пунктов, где оказали помощь более 6,5 тыс. жителей. 3100 человек прошли диспансеризацию, 3147 проконсультировались у специалистов узкого профиля, 3071 пациента обследовали с применением различного диагностического оборудования.

Медики выявили у 45 человек заболевания системы кровообращения, у 63 — подозрения на сахарный диабет, у 18 — подозрения на онкологические заболевания. В настоящий момент все пациенты находятся под наблюдением специалистов и проходят дополнительные обследования для подтверждения предварительных диагнозов.

На прошлой неделе один из мобильных комплексов посетил село Аверино Губкинского городского округа. Помимо местных жителей, обследоваться у врачей могли жители соседних сёл — для них организовали специальные автобусные рейсы.

Врачи поликлиник будут обследовать пациентов с ковидом вместе с мобильным приложением
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#Общество#Белгородская область#Консультации#Минздрав#Касается каждого#Белгород#Александра Склярова#Поезда здоровья
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