На нескольких улицах Белгорода отключили воду

В областном центре вода сегодня отключилась в 3-м и 4-м Новых переулках, на Щорса, 36а, переулке Лучевом и улице Пригородной. Кроме того, отключения затронули и ряд районов. В их числе — Старооскольский, Губкинский, Шебекинский, Валуйский, Алексеевский и Яковлевский городские округа, Вейделевский, Красногвардейский, Белгородский, Ракитянский, Волоконовский и Ровеньский районы.