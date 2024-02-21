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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Отключение воды

На нескольких улицах Белгорода отключили воду

21 февраля 2024, 11:43
Фото: 1MI
Отключение воды

В Белгороде и районах произошло аварийное отключение воды

ГУП «Белоблводоканал» сообщил об аварийных отключениях воды в Белгороде и муниципалитетах. О причинах отключений неизвестно. Не смогли назвать их и на самом предприятии.
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Вода

Несколько улиц в Белгороде и ряд муниципалитетов Белгородской области остались без воды. 21 февраля в ГУП «Белоблводоканал» сообщили об аварийных отключениях. Их причины не называются.

В областном центре вода сегодня отключилась в 3-м и 4-м Новых переулках, на Щорса, 36а, переулке Лучевом и улице Пригородной. Кроме того, отключения затронули и ряд районов. В их числе — Старооскольский, Губкинский, Шебекинский, Валуйский, Алексеевский и Яковлевский городские округа, Вейделевский, Красногвардейский, Белгородский, Ракитянский, Волоконовский и Ровеньский районы.

Как сообщает «Ъ-Черноземье», в водоканале оперативно предоставить информацию о причинах отключений не смогли.

14 февраля на Харгоре в Белгороде также отключали воду. Об этом предупреждали жильцов МКД на Будённого, бульваре Юности и Конева.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Вода#Водоканал#Белгород#Наталья Корявых#Аварийное отключение
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