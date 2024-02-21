На нескольких улицах Белгорода отключили воду

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Несколько улиц в Белгороде и ряд муниципалитетов Белгородской области остались без воды. 21 февраля в ГУП «Белоблводоканал» сообщили об аварийных отключениях. Их причины не называются.
В областном центре вода сегодня отключилась в 3-м и 4-м Новых переулках, на Щорса, 36а, переулке Лучевом и улице Пригородной. Кроме того, отключения затронули и ряд районов. В их числе — Старооскольский, Губкинский, Шебекинский, Валуйский, Алексеевский и Яковлевский городские округа, Вейделевский, Красногвардейский, Белгородский, Ракитянский, Волоконовский и Ровеньский районы.
Как сообщает «Ъ-Черноземье», в водоканале оперативно предоставить информацию о причинах отключений не смогли.
14 февраля на Харгоре в Белгороде также отключали воду. Об этом предупреждали жильцов МКД на Будённого, бульваре Юности и Конева.