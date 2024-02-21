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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Белгородские родители высказали мнение о прогулках в детских садах

Меньше половины опрошенных белгородцев против дневных прогулок в детских садах

21 февраля 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские родители высказали мнение о прогулках в детских садах

Некоторые белгородские родители попросили отменить прогулки в детских садах. Они переживают, что дети могут оказаться под обстрелом. Редакция Бел.Ру провела опрос среди читателей.

Своё мнение оставил 1571 человек. Больше половины опрошенных (814) отметила, что детей выводить на прогулки в детских садах можно, когда нет ракетной опасности. Ещё 624 человека были категорически против прогулок.

А вы много слышали предупреждения о ракетной опасности 30 декабря и 15 февраля? Люди гибли именно в те разы, когда о ракетной опасности не было ни слова, и ни звука.
Екатерина

Такого же мнения придерживается и белгородка Яна. Она отметила, что никто не научился предсказывать ракетную опасность, а все оповещения и сирены приходят, когда уже произошло самое страшное.

Белгородка Наталья отметила, что один воспитатель не справится с группой детей в случае обстрела: «Каждого надо взять за ручку и бежать в укрытие или нести на руках. Как?».

При этом 133 человека считают, что детям гулять можно. К примеру, белгородка Светлана предложила выводить не сразу все группы, а по очереди: «По 30 минут, но гулять должны — свежий воздух».

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков отметил, что родители должны выбирать — оставить ребёнка в группе или разрешить выводить на прогулки. Ситуацию разберут во время совещания с заведующими.

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#Опрос#Родители#Новости Белгорода#Эксклюзив#Воспитатель#Совещание#Детские сады#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Укрытие#Ракетная опасность
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