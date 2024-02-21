Меньше половины опрошенных белгородцев против дневных прогулок в детских садах

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Своё мнение оставил 1571 человек. Больше половины опрошенных (814) отметила, что детей выводить на прогулки в детских садах можно, когда нет ракетной опасности. Ещё 624 человека были категорически против прогулок.
А вы много слышали предупреждения о ракетной опасности 30 декабря и 15 февраля? Люди гибли именно в те разы, когда о ракетной опасности не было ни слова, и ни звука.
Екатерина
Такого же мнения придерживается и белгородка Яна. Она отметила, что никто не научился предсказывать ракетную опасность, а все оповещения и сирены приходят, когда уже произошло самое страшное.
Белгородка Наталья отметила, что один воспитатель не справится с группой детей в случае обстрела: «Каждого надо взять за ручку и бежать в укрытие или нести на руках. Как?».
При этом 133 человека считают, что детям гулять можно. К примеру, белгородка Светлана предложила выводить не сразу все группы, а по очереди: «По 30 минут, но гулять должны — свежий воздух».
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков отметил, что родители должны выбирать — оставить ребёнка в группе или разрешить выводить на прогулки. Ситуацию разберут во время совещания с заведующими.