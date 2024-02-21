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Корпорация МСП и АСИ объявили о запуске конкурса «Создай НАШЕ»

Корпорация МСП и АСИ объявили о запуске конкурса «Создай НАШЕ»

21 февраля 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney
Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Корпорацией МСП объявили о запуске федерального конкурса молодежного предпринимательства под названием «Создай НАШЕ».

Возможность участвовать в конкурсе открыта для молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет, которые стремятся создать свое дело или уже имеют опыт предпринимательской деятельности до двух лет. Регистрация доступна на онлайн-платформе МСП.РФ, а заявки будут приниматься до 10 марта, пишет kp.ru.

Победители конкурса получат возможность принять участие в специальной акселерационной программе Корпорации МСП и финансовую поддержку в размере 1 миллиона рублей из фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» для реализации своих бизнес-идей или развития собственных компаний.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул важность поддержки молодых предпринимателей и их роль в стимулировании экономического роста страны.

Александр Вайно, директор центра молодежных инициатив АСИ, отметил, что конкурс «Создай НАШЕ» продолжает линию работы по поддержке молодежного предпринимательства и обеспечивает возможность участия для молодежи из всех уголков России.

Программа конкурса охватывает два направления: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до двух лет». Участники пройдут образовательную программу по основам предпринимательства и разработают бизнес-проекты на открытие нового дела или расширение существующего. По итогам оценки проектов конкурсной комиссией будут определены 30 победителей.

Антон Пинский, основатель ресторанного холдинга Pinskiy&Co и член конкурсной комиссии «Создай НАШЕ», подчеркнул значение молодежи в развитии сферы общественного питания и ее влияние на формирование новых трендов и концепций.

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