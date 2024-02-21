Корпорация МСП и АСИ объявили о запуске конкурса «Создай НАШЕ»

Возможность участвовать в конкурсе открыта для молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет, которые стремятся создать свое дело или уже имеют опыт предпринимательской деятельности до двух лет. Регистрация доступна на онлайн-платформе МСП.РФ, а заявки будут приниматься до 10 марта, пишет kp.ru.