Компания группы «Интеррос» токенизировала награду Игр будущего

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Данные токены выпускаются в российском правовом поле, без участия зарубежных криптовалютных площадок и бирж. Также сообщается, что деятельность «Атомайз» регулируется Центробанком РФ, пишет ТАСС.
Победитель международного phygital-турнира «Игры будущего» в дисциплине «Мир танков» станет первым обладателем нового NFT. Он сможет использовать объект интеллектуальной собственности — маскот Игр будущего, жар-птицу МИRA. Помимо этого, у него будут права на гарантированное получение денежного приза (500 000 рублей).
Компания «Интеррос» выступает генеральным партнером Игр будущего. Её гендиректор Сергей Батехин отметил, что «Интеррос» ценит возможность быть одним из первопроходцев на этом пути. По словам Батехина, новый формат спортивных соревнований, сформированный на стыке обычной и виртуальной реальностей, — новая глава в истории мирового спорта. И «Атомайз», а также «Рексофт» сделают для развития данного направления всё возможное.
Генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов заявил, что идея phygital-спорта очень близка философии компании, работающей на стыке цифрового и физического миров.
Компания развивает не только рынок цифровых прав, но и социальные проекты. Так, в минувшем году «Атомайз», «Интеррос» и Эрмитаж воплотили в жизнь проект «Цифровое искусство», который помог привлечь средства на реставрацию уникальных фресок.
Илясов отметил, что наградные NFT — еще одна область применения токенизации, также имеющая социальную составляющую. С их помощью можно будет поддерживать спорт и талантливую молодёжь.
Основатель и управляющий партнер компании Findustrial Consulting Group, выступающей партнером по структурированию выпуска, Алевтина Камелькова подчеркнула, что наградные NFT являются гибридными цифровыми правами. Технологически они сохранили все преимущества зарубежных NFT, но при этом имеют понятную правовую природу и контролируются Банком России, в рамках его надзора за платформами. Проще говоря, это полностью легальные токены в отличие от так называемых серых NFT, выпускаемых криптобиржами.
«Атомайз» планирует создавать новые инструменты на базе гибридных цифровых прав как для любителей спорта, так и для самих спортсменов.