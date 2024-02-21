Компания группы «Интеррос» токенизировала награду Игр будущего

Основатель и управляющий партнер компании Findustrial Consulting Group, выступающей партнером по структурированию выпуска, Алевтина Камелькова подчеркнула, что наградные NFT являются гибридными цифровыми правами. Технологически они сохранили все преимущества зарубежных NFT, но при этом имеют понятную правовую природу и контролируются Банком России, в рамках его надзора за платформами. Проще говоря, это полностью легальные токены в отличие от так называемых серых NFT, выпускаемых криптобиржами.