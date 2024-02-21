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Updated Сегодня, 13:24

Глава «Роскосмоса» Борисов: Частный капитал позволит создать свой SpaceX в России

Глава «Роскосмоса» Борисов: Частный капитал позволит создать свой SpaceX в России

21 февраля 2024, 13:24
Фото: Pro Космос
Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, почему в России пока еще не появилась компания, аналогичная SpaceX Илона Маска.

Как отметил Юрий Борисов, в самом начале этого века Илон Маск уже располагал финансовыми, экономическими возможностями для строительства SpaceX. Бизнесмен сделал правильный выбор, решив строить производственные мощности в чистом поле, а не модернизировать имеющиеся предприятия.

В России, говорит Борисов, тоже с радостью пошли бы по такому пути. Однако, кроме отсутствия финансовых возможностей, у нас нет рыночных условий. В тех же США на тот момент уже существовал запрос на коммерческие космические запуски. Создание рынка — это ключевое требование для привлечения частного капитала. Хотя, безусловно, поддержка инноваций частных компаний со стороны государства тоже должна иметь место. Борисов напомнил, что главным заказчиком SpaceX является Пентагон. 70% всех космических услуг выкупаются Пентагоном через гарантированные длительные контракты, что дает устойчивость бизнесу Маска.

Другие важные темы, которые затронул Юрий Борисов:

— сколько в России разрабатывается многоразовых ракет;

— как будут привлекать в космические проекты бизнес и частный капитал;

— сколько платят работникам космической отрасли;

— каких технологий не хватает российской космической индустрии;

— что осталось от сотрудничества с Западом и как мы работаем с Китаем.

Полная версия интервью Юрия Борисова на сайте «Pro Космос».

#Общество
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