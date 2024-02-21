Глава «Роскосмоса» Борисов: Частный капитал позволит создать свой SpaceX в России

В России, говорит Борисов, тоже с радостью пошли бы по такому пути. Однако, кроме отсутствия финансовых возможностей, у нас нет рыночных условий. В тех же США на тот момент уже существовал запрос на коммерческие космические запуски. Создание рынка — это ключевое требование для привлечения частного капитала. Хотя, безусловно, поддержка инноваций частных компаний со стороны государства тоже должна иметь место. Борисов напомнил, что главным заказчиком SpaceX является Пентагон. 70% всех космических услуг выкупаются Пентагоном через гарантированные длительные контракты, что дает устойчивость бизнесу Маска.