Глава «Роскосмоса» Борисов: Частный капитал позволит создать свой SpaceX в России

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Как отметил Юрий Борисов, в самом начале этого века Илон Маск уже располагал финансовыми, экономическими возможностями для строительства SpaceX. Бизнесмен сделал правильный выбор, решив строить производственные мощности в чистом поле, а не модернизировать имеющиеся предприятия.
В России, говорит Борисов, тоже с радостью пошли бы по такому пути. Однако, кроме отсутствия финансовых возможностей, у нас нет рыночных условий. В тех же США на тот момент уже существовал запрос на коммерческие космические запуски. Создание рынка — это ключевое требование для привлечения частного капитала. Хотя, безусловно, поддержка инноваций частных компаний со стороны государства тоже должна иметь место. Борисов напомнил, что главным заказчиком SpaceX является Пентагон. 70% всех космических услуг выкупаются Пентагоном через гарантированные длительные контракты, что дает устойчивость бизнесу Маска.
Другие важные темы, которые затронул Юрий Борисов:
— сколько в России разрабатывается многоразовых ракет;
— как будут привлекать в космические проекты бизнес и частный капитал;
— сколько платят работникам космической отрасли;
— каких технологий не хватает российской космической индустрии;
— что осталось от сотрудничества с Западом и как мы работаем с Китаем.
Полная версия интервью Юрия Борисова на сайте «Pro Космос».