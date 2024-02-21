Драмтеатр? В мэрии намекнули, кто отвечает за просевшие ступени в центре Белгорода

Вымывание грунта из-под ступеней в центре Белгорода прокомментировали в мэрии

Читатели пожаловались на вымывание земли из ступеней возле драмтеатра на Соборной площади. Бел.Ру обратилось за комментарием в мэрию: как нам уточнили в горадминистрации, отвечают за объект не они.