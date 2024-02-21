Драмтеатр? В мэрии намекнули, кто отвечает за просевшие ступени в центре Белгорода

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
12 февраля в редакцию Бел.Ру обратился обеспокоенный житель Белгорода. Он сообщил следующее:
Здравствуйте! Слева от входа в драмтеатр вымывается грунт из-под ступеней, лестница и парапет уже начали разрушаться.
К сообщению также была приложена фотография размытого под ступенями грунта:
Бел.Ру направило запрос в горадминистрацию Белгорода, чтобы выяснить, что происходит со ступенями. Нам поступил следующий ответ:
Ступени возле здания драматического театра расположены на земельном участке, принадлежащем на праве собственности Белгородской области и предоставленном на праве постоянного пользования ОГАУК «Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина».
Что касается вымывания грунта, то, по данным мэрии, сетей ливневой канализации на «техническом обслуживании и содержании в МБУ „УБГБ“ в месте просадки плиточного покрытия нет».