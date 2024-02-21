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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Вымывание грунта из-под ступеней в центре Белгорода прокомментировали в мэрии

Драмтеатр? В мэрии намекнули, кто отвечает за просевшие ступени в центре Белгорода

21 февраля 2024, 12:20
Фото: Bel.ru

Вымывание грунта из-под ступеней в центре Белгорода прокомментировали в мэрии

Читатели пожаловались на вымывание земли из ступеней возле драмтеатра на Соборной площади. Бел.Ру обратилось за комментарием в мэрию: как нам уточнили в горадминистрации, отвечают за объект не они.

12 февраля в редакцию Бел.Ру обратился обеспокоенный житель Белгорода. Он сообщил следующее:

Здравствуйте! Слева от входа в драмтеатр вымывается грунт из-под ступеней, лестница и парапет уже начали разрушаться.

К сообщению также была приложена фотография размытого под ступенями грунта:

Фото: Bel.ru

Бел.Ру направило запрос в горадминистрацию Белгорода, чтобы выяснить, что происходит со ступенями. Нам поступил следующий ответ:

Ступени возле здания драматического театра расположены на земельном участке, принадлежащем на праве собственности Белгородской области и предоставленном на праве постоянного пользования ОГАУК «Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина».

Что касается вымывания грунта, то, по данным мэрии, сетей ливневой канализации на «техническом обслуживании и содержании в МБУ „УБГБ“ в месте просадки плиточного покрытия нет».

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#Земля#Ливневая канализация#Фотография#Драмтеатр#Лестница#Горадминистрация#Белгород#Разрушение#Техническое обслуживание#Артем Черненко#Право собственности
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