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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Беспилотники

Дом белгородцев пострадал от взрыва после атаки ВСУ

21 февраля 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Дрон-камикадзе атаковал Старый Хутор в Белгородской области

ВСУ беспилотником ударили по селу в Валуйском горокруге. В результате взрыва задело частный дом. Пострадавших среди жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Дрон-камикадзе атаковал село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет. На территории населённого пункта зафиксированы разрушения.

Как сообщается, в результате взрыва летательного аппарата задело частный дом. Повреждены хозпостройка и забор. На месте происшествия работают оперативные службы.

19 февраля ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Мокрую Орловку в Грайворонском горокруге. Под удар попал инфраструктурный объект связи. В результате происшествия пострадавших нет.

17 февраля противник атаковал окраину села Почаево Грайворонского округа с помощью дрона-камикадзе — после этого произошёл взрыв. Повреждения получил трактор. У него выбило окна. Местные жители в результате происшествия не пострадали.

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#Белгородская область#Происшествия#Частный дом#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Дрон-камикадзе#Старый Хутор
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