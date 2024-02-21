Дом белгородцев пострадал от взрыва после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Дрон-камикадзе атаковал село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет. На территории населённого пункта зафиксированы разрушения.
Как сообщается, в результате взрыва летательного аппарата задело частный дом. Повреждены хозпостройка и забор. На месте происшествия работают оперативные службы.
19 февраля ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Мокрую Орловку в Грайворонском горокруге. Под удар попал инфраструктурный объект связи. В результате происшествия пострадавших нет.
17 февраля противник атаковал окраину села Почаево Грайворонского округа с помощью дрона-камикадзе — после этого произошёл взрыв. Повреждения получил трактор. У него выбило окна. Местные жители в результате происшествия не пострадали.