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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Разрушения после обстрела

С конца декабря 2023 года в Белгороде обстрелами повреждено 1750 единиц жилья

21 февраля 2024, 12:40
Фото: Bel.ru
Разрушения после обстрела

В Белгороде осталось отремонтировать 354 помещения, пострадавших при обстрелах

Ремонт в домах и квартирах проводят 10 подрядных организаций. В основном в работе остаются помещения, повреждённые 15 февраля. О восстановлении жилья рассказал мэр Валентин Демидов.

В Белгороде осталось восстановить 354 квартиры и частных дома. Большая часть объектов пострадала 15 февраля.

В первую очередь рабочие восстанавливают остекление в окнах. 307 кв. м планируют восстановить до конца недели. Ещё порядка 70 кв. м останется по балконам.

К ремонтным работам привлекли 10 подрядчиков. Организации распределили по секторам.

Как отметил Валентин Демидов, работы в целом проводятся оперативно. Вместе с этим количество повреждённых многоэтажек продолжает расти.

Всего с 29 декабря в Белгороде повреждено 1750 помещений. Для сравнения: до декабрьских обстрелов в городе пострадало менее тысячи квартир с начала СВО.

Два дня назад сообщалось, что после обстрела 15 февраля пострадали больше 250 домов.

Восстановление домов
Видео: страница Валентина Демидова в соцсети
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