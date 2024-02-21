С конца декабря 2023 года в Белгороде обстрелами повреждено 1750 единиц жилья

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Белгороде осталось восстановить 354 квартиры и частных дома. Большая часть объектов пострадала 15 февраля.
В первую очередь рабочие восстанавливают остекление в окнах. 307 кв. м планируют восстановить до конца недели. Ещё порядка 70 кв. м останется по балконам.
К ремонтным работам привлекли 10 подрядчиков. Организации распределили по секторам.
Как отметил Валентин Демидов, работы в целом проводятся оперативно. Вместе с этим количество повреждённых многоэтажек продолжает расти.
Всего с 29 декабря в Белгороде повреждено 1750 помещений. Для сравнения: до декабрьских обстрелов в городе пострадало менее тысячи квартир с начала СВО.
Два дня назад сообщалось, что после обстрела 15 февраля пострадали больше 250 домов.