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Галерея

День рождения Малевича в Белгороде отметят росписью кокошников в духе супрематизма

21 февраля 2024, 11:48
Фото: 1MI
Галерея

Выставку художников-авангардистов откроют в Белгороде ко дню рождения Малевича

Белгородцам покажут работы местных и нижегородских художников-авангардистов, проведут лекцию и матер-класс, сообщает правительство Белгородской области. Мероприятия запланированы на 23 февраля.

В Центре народного творчества проведут выставку работ белгородских и нижегородских художников-авангардистов «Путь в новое». Открытие экспозиции состоится 23 февраля — в день 145-летия художника-абстракциониста Казимира Малевича.

В 15:20 для посетителей проведут лекцию «Авангард в кино: влияние Казимира Малевича на российский и мировой кинематограф».

В 15:50 посетителей выставки научат расписывать кокошники в народном стиле в сочетании с супрематизмом.

Бесплатные билеты можно приобрести на сайте Центра народного творчества. Возрастное ограничение: 12+.

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#Город#Культура#Выставка#Новости Белгорода#Центр народного творчества#Художники#Белгород#Алина Харина#Казимир Малевич
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