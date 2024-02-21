День рождения Малевича в Белгороде отметят росписью кокошников в духе супрематизма

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Центре народного творчества проведут выставку работ белгородских и нижегородских художников-авангардистов «Путь в новое». Открытие экспозиции состоится 23 февраля — в день 145-летия художника-абстракциониста Казимира Малевича.
В 15:20 для посетителей проведут лекцию «Авангард в кино: влияние Казимира Малевича на российский и мировой кинематограф».
В 15:50 посетителей выставки научат расписывать кокошники в народном стиле в сочетании с супрематизмом.
Бесплатные билеты можно приобрести на сайте Центра народного творчества. Возрастное ограничение: 12+.