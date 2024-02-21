Далеко не всех одиноких белгородцев интересует доход потенциального партнёра

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Незамужним белгородкам уровень доходов потенциального партнёра оказался важнее его кредитной истории. Знать о доходах будущих вторых половинок хотели бы 29% горожан.
Как сообщается, в США разработали приложение для знакомств, в котором могут зарегистрироваться пользователи только с хорошим кредитным рейтингом. SuperJob выяснил, нужен ли похожий сервис в России. Опрашивали при этом экономически активных жителей Белгорода.
Опрос показал, что только один из пяти горожан уверен, что такое приложение нужно разработать и в России. 34% респондентов не видят в этом необходимости. Затруднились ответить 46% респондентов.
Однако 20% белгородцев, прежде чем познакомиться с кем-то для романтических отношений, хотели бы знать о кредитном рейтинге потенциального партнёра. Ещё 54% в этом не нуждаются, ведь «кредит и человеческие отношения — это разная история».
Тем не менее об уровне дохода партнёра хотели бы знать 29% опрошенных. Ещё 56% эта информация вовсе неинтересна, поскольку они предполагают, что размеры доходов могут измениться в любой момент.
Что касается упомянутого приложения для знакомств, его создание в России поддержали 25% опрошенных женщин и 15% мужчин. Выбор партнёров по кредитному рейтингу также больше интересует женщин — за этот вариант проголосовали 26% из них. Доля мужчин составила 14%. При этом возможность знакомиться с учётом информации о доходах заинтересовала 41% женщин и лишь 17% мужчин.
Напомним, ранее сервис выяснил, что каждый девятый белгородец предпочитает раздельный семейный бюджет. Большинство горожан уверены, что доходы в семье должны быть общими, а траты — согласовываться между супругами.