Далеко не всех одиноких белгородцев интересует доход потенциального партнёра

Что касается упомянутого приложения для знакомств, его создание в России поддержали 25% опрошенных женщин и 15% мужчин. Выбор партнёров по кредитному рейтингу также больше интересует женщин — за этот вариант проголосовали 26% из них. Доля мужчин составила 14%. При этом возможность знакомиться с учётом информации о доходах заинтересовала 41% женщин и лишь 17% мужчин.