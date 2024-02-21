Белгородский военно-патриотический спортивный клуб получил новое оборудование

«Разбирать, собирать автомат на скорость, возможность учиться пользоваться огнестрельным оружием, разбираться в медицине, чтобы помочь человеку, если потребуется. Ну и работать с оптикой, так как я по среднему образованию геодезист, оптика, это в принципе моя работа, а военная оптика, я думаю, мне будет интересно её изучать», — Сергей Шестаков, студент 1 курса СОФ МГРИ.