Белгородский военно-патриотический спортивный клуб получил новое оборудование

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Теперь клуб сможет обучить азам военной подготовки ещё больше школьников и студентов. Передали снаряжение в старооскольском СОФ МГРИ, где сейчас базируется ВПК «Омега».
С интересом и иностранные, и российские студенты и школьники изучают основы начальной военной подготовки на базе ВПК «Омега». Год назад клуб с 20-летней историей переехал на площадку СОФ МГРИ.
«В преддверии Дня защитника Отечества мы неслучайно сегодня посетили один из самых лучших клубов, который входит в объединение ВПО „Поколение“. И на протяжении уже длительного времени старооскольцы задают определённый тон в развитии, в совершенствовании этой работы. „Поколение“ принял решение существенно укрепить материально-техническую базу. Было приобретено различное оборудование стоимостью порядка полумиллиона рублей», — Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.
Дальномеры, образцы учебного оружия и снарядов, экипировка, медицинское снаряжение — «Омега», как и другие военно-патриотические клубы под эгидой ВПО «Поколение» укомплектован серьёзно.
«Разбирать, собирать автомат на скорость, возможность учиться пользоваться огнестрельным оружием, разбираться в медицине, чтобы помочь человеку, если потребуется. Ну и работать с оптикой, так как я по среднему образованию геодезист, оптика, это в принципе моя работа, а военная оптика, я думаю, мне будет интересно её изучать», — Сергей Шестаков, студент 1 курса СОФ МГРИ.
В военно-патриотическом клубе «Омега» занимаются 30 курсантов от 14 до 18 лет. Воспитанники клуба успешно поступают в высшие учебные заведения, служат по контракту в вооружённых силах страны.
Теперь у студентов появится возможность освоить ещё и специальность водителя. На просьбу руководства вуза о приобретении автомобиля для обучения вождению, фонд «Поколение» откликнулся сразу.