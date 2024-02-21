Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Белгородский военно-патриотический спортивный клуб получил новое оборудование

Белгородский военно-патриотический спортивный клуб получил новое оборудование

21 февраля 2024, 14:48
Фото: Фонд "Поколение"
Военно-патриотический спортивный клуб десантного профиля «Омега» получил новое оборудование и экипировку от Фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Теперь клуб сможет обучить азам военной подготовки ещё больше школьников и студентов. Передали снаряжение в старооскольском СОФ МГРИ, где сейчас базируется ВПК «Омега».

С интересом и иностранные, и российские студенты и школьники изучают основы начальной военной подготовки на базе ВПК «Омега». Год назад клуб с 20-летней историей переехал на площадку СОФ МГРИ.

«В преддверии Дня защитника Отечества мы неслучайно сегодня посетили один из самых лучших клубов, который входит в объединение ВПО „Поколение“. И на протяжении уже длительного времени старооскольцы задают определённый тон в развитии, в совершенствовании этой работы. „Поколение“ принял решение существенно укрепить материально-техническую базу. Было приобретено различное оборудование стоимостью порядка полумиллиона рублей», — Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.

Фото: Фонд "Поколение"

Дальномеры, образцы учебного оружия и снарядов, экипировка, медицинское снаряжение — «Омега», как и другие военно-патриотические клубы под эгидой ВПО «Поколение» укомплектован серьёзно.

«Разбирать, собирать автомат на скорость, возможность учиться пользоваться огнестрельным оружием, разбираться в медицине, чтобы помочь человеку, если потребуется. Ну и работать с оптикой, так как я по среднему образованию геодезист, оптика, это в принципе моя работа, а военная оптика, я думаю, мне будет интересно её изучать», — Сергей Шестаков, студент 1 курса СОФ МГРИ.

В военно-патриотическом клубе «Омега» занимаются 30 курсантов от 14 до 18 лет. Воспитанники клуба успешно поступают в высшие учебные заведения, служат по контракту в вооружённых силах страны.

Теперь у студентов появится возможность освоить ещё и специальность водителя. На просьбу руководства вуза о приобретении автомобиля для обучения вождению, фонд «Поколение» откликнулся сразу.

#Фонд Поколение#День защитника Отечества#Белгород#Кристина Семенчук#Новое оборудование#Спортивный клуб#Военная подготовка#Вооружённые силы#Белгородский
Подпишитесь
Гипертонический криз не помог Сергиенко добиться перевода под домашний арест
Сегодня, 11:40
Дом белгородцев пострадал от взрыва после атаки ВСУ
Сегодня, 13:09
Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угроз
Сегодня, 13:57
Галлюцинации и паранойя: чем опасен запрещённый популярный среди дачников цветок
Сегодня, 10:01
Отрезали пальцы и избили: белгородка рассказала о пытках возлюбленного в плену ВСУ
Сегодня, 09:47
Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?
Сегодня, 15:04