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Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Автобус

Автобусы в Белгороде один день будут ездить по другому расписанию

21 февраля 2024, 08:49
Фото: 1MI
Автобус

В праздничный день в Белгороде изменится расписание автобусов

23 февраля общественный транспорт в Белгородской агломерации будет курсировать по расписанию воскресенья. Об изменениях предупреждает правительство Белгородской области.

23 февраля, в пятницу, общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья. Этот день в стране объявлен выходным в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Что касается, 24 и 25 февраля (суббота и воскресенье), то в эти дни транспорт будет курсировать по своему обычному расписанию — по графику выходного дня.

Подробности и схемы маршрута можно посмотреть на сайте Организатора пассажирских перевозок.

Напомним, что в праздники также увеличат количество поездов из Белгорода в Москву.

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#Город#Белгородская область#Белгородский район#Автобусы#Новости Белгорода#Маршруты#Белгород#Алина Харина
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