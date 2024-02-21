Автобусы в Белгороде один день будут ездить по другому расписанию

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
23 февраля, в пятницу, общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья. Этот день в стране объявлен выходным в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Что касается, 24 и 25 февраля (суббота и воскресенье), то в эти дни транспорт будет курсировать по своему обычному расписанию — по графику выходного дня.
Подробности и схемы маршрута можно посмотреть на сайте Организатора пассажирских перевозок.
Напомним, что в праздники также увеличат количество поездов из Белгорода в Москву.