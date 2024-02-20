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Published Сегодня, 13:10

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Школа

В белгородской школе запретили дискуссии о Навальном*?

20 февраля 2024, 13:10
Фото: 1MI
Школа

В школе Белгорода прокомментировали появившийся в Сети фейк

Сообщения о запрете дискуссий рассылали с фейкового аккаунта от имени учителя школы. Мошенники поставили фото реального педагога учреждения и школы до ремонта. Слухи развеяли на официальной странице школы в VK.

С фейкового аккаунта в Telegram от имени педагога школы № 7 Белгорода Екатерины Алексеевны неизвестные рассылали сообщения родителям учеников о запрете дискуссий об Алексее Навальном*.

В школе сообщили, что сообщения рассылают мошенники. Учителя по имени Екатерина Алексеевна в школе нет. Мошенники использовали фото реального сотрудника школы — учителя русского языка и литературы. Фотографию взяли с официального сайта организации.

Кроме того, в учреждении отметили, что фотография школы в этом канале тоже является устаревшей. Школу отремонтировали, сейчас она выглядит по-другому.

Белгородцам напомнили, что переписку с учащимися и родителями школа ведёт только в официальном мессенджере VK — «Сферум».

*Внесён в список экстремистов и террористов.

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#Общество#Учителя#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Фейк#Алексей Навальный
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