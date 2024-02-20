В белгородской школе запретили дискуссии о Навальном*?

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
С фейкового аккаунта в Telegram от имени педагога школы № 7 Белгорода Екатерины Алексеевны неизвестные рассылали сообщения родителям учеников о запрете дискуссий об Алексее Навальном*.
В школе сообщили, что сообщения рассылают мошенники. Учителя по имени Екатерина Алексеевна в школе нет. Мошенники использовали фото реального сотрудника школы — учителя русского языка и литературы. Фотографию взяли с официального сайта организации.
Кроме того, в учреждении отметили, что фотография школы в этом канале тоже является устаревшей. Школу отремонтировали, сейчас она выглядит по-другому.
Белгородцам напомнили, что переписку с учащимися и родителями школа ведёт только в официальном мессенджере VK — «Сферум».
*Внесён в список экстремистов и террористов.