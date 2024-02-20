Подарки на 23 февраля: как выбрать мужчинам недорогие и полезные презенты?

Если сильно раздумывать над подарками знакомым мужчинам не хочется, а что-то подарить нужно, то можно остановить свой выбор на тематическом подарочном боксе. Наполнение у таких боксов различается: внутри может находиться термокружка, шоколадка, подставка под чашку, носки, кофе, орехи и многое другое. Главное — в подарочной коробке есть не менее трёх позиций, а цена зачастую не превышает 1500 рублей.