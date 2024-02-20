Подарки на 23 февраля: как выбрать мужчинам недорогие и полезные презенты?

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Если сильно раздумывать над подарками знакомым мужчинам не хочется, а что-то подарить нужно, то можно остановить свой выбор на тематическом подарочном боксе. Наполнение у таких боксов различается: внутри может находиться термокружка, шоколадка, подставка под чашку, носки, кофе, орехи и многое другое. Главное — в подарочной коробке есть не менее трёх позиций, а цена зачастую не превышает 1500 рублей.
Если подарок нужно сделать малознакомому мужчине и в голове нет подходящих идей, можно прибегнуть к совсем недорогим и символическим подаркам. В таких случаях подарком может быть:
Мужа или парня на 23 февраля можно порадовать элитным парфюмом, кофеваркой или электробритвой. Если же в душе взрослого мужчины всё ещё находится маленький ребёнок, можно подарить ему небольшой квадрокоптер или машинку на радиоуправлении.
Для уже повзрослевших мужчин подойдут сейф, коллекционное оружие, набор ножей, мультитул или набор для самостоятельного приготовления алкогольных напитков.
Можно воспользоваться случаем и организовать небольшое путешествие для двоих на все выходные: в этом году День защитника Отечества как раз выпадает на пятницу. Или отправить на отдых мужа или парня в одиночестве.
Подобные презенты можно подарить и своему брату.
Чтобы выбрать подходящий подарок папе на 23 февраля, необходимо обратить внимание на его увлечения. Например, если он увлекается рыбалкой, то можно порадовать его новым костюмом, хорошими крючками или эхолотом — специальным устройством, которое поможет понять, какая именно рыба находится под водой.
Также подходящие подарки можно выбрать для тех, кто увлекается машинами (автокомпрессор или ароматизаторы), спортом (новые кроссовки, билеты на матч или фитнес-часы).
Не стоит забывать и о здоровье уже немолодого мужчины: например, приобрести ему для комфортного сна массажную подушку, которая поможет избавиться от мышечных зажимов, или тапочки с подогревом.
Если отец является приверженцем отдыха на природе, подойдёт палатка и автомобильный холодильник. Если папа любит работать руками, то хорошим решением станет набор инструментов, магнитные отвёртки.
Можно подарить и то, что пригодится в хозяйстве: тостер, мини-коптильня, если ваш отец любит готовить, или триммер. Ценители точно будут рады сигарам и дорогим зажигалкам.
Зачастую женская половина коллектива готовит для мужской небольшой праздничный стол и готовится поздравлять с помощью тостов — это самая лёгкая часть задачи. Выбирать же подарки своим коллегам становится уже труднее: нужно выбрать тот, который подойдёт всем.
К подаркам, которые могут подойти абсолютно каждому мужчине, можно отнести сертификаты. Благодаря им мужчины посетят баню или стрелковый тир. Вместо сертификатов можно купить премиум-аккаунты в онлайн-кинотеатре.
Если все работающие представители мужского пола не против иногда выпить, то предпочтение стоит отдать именным фляжкам или рюмкам, набору шотов или настойкам.
Для деловых мужчин подойдёт ежедневник, ручка или кошелёк, которые можно сделать именными, а молодых ребят стоит порадовать пауэрбанком или флешкой.
Пожалуй, определиться с детским подарком гораздо легче, чем выбрать презент уже взрослому человеку. Однако и здесь стоит обратить внимание на увлечение ребёнка. Выбрать подарки можно из:
Также можно отправить детей на прохождение квеста, в батутный парк или в лазертаг.
Если же поздравить нужно одноклассников, можно остановить свой выбор на наборе сладостей, энциклопедиях, пиксельных очках, значках для рюкзака, 3D-пазлах или билетах в кинотеатр.
В число оригинальных подарков на 23 февраля можно включить старую приставку. Если мужчина рос в 1990-х и любил играть в Dendy и SEGA, то этот подарок точно ему подойдёт. Хотя подарить приставку можно и представителям молодого поколения, интересующимся ретро-играми.
Для мужчин, любящих вино и разбирающихся в нём, можно купить декантер, который поможет раскрыть вкус напитка.
Даже среди недорогих подарков на 23 февраля можно найти интересные. Так, в качестве презента можно рассмотреть:
Также можно самостоятельно выбрать несколько позиций из магазина, организовать доставку на дом и среди купленного собрать небольшой подарок.
Многие неравнодушные жители страны хотят преподнести подарок участникам специальной военной операции, ведь этот праздник, как считают некоторые, в первую очередь касается военных.
На фоне текущих событий жители страны, и особенно белгородцы, хотят отблагодарить защитников Отечества своими подарками. Глава региона Вячеслав Гладков также отмечал, что военным очень важна благодарность жителей за их каждодневный труд.
Подарить военным можно всё, что захотят сами белгородцы: от писем с благодарностями, вкусной еды и памятных предметов до необходимых вещей. К последним среди прочего относятся тёплая одежда и обувь.
Подготовленные подарки можно передать участникам СВО несколькими способами. В Белгородской области это можно сделать через местную администрацию или через «Солдатский привал».