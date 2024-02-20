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Документы

Начальника УКСа оштрафовали за игнорирование обращения белгородца

20 февраля 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney
Документы

Чиновнику в белгородском приграничье выписали штраф

Начальник управления капитального строительства Шебекинского округа нарушил порядок рассмотрения обращений граждан. За это завели административное дело. Подробности рассказывает прокуратура Белгородской области.

Белгородец направил в прокуратуру жалобу на чиновника. По результатам проверки установлено, что начальник управления капитального строительства Шебекинского горокруга не рассмотрел вовремя обращение. Его в свою очередь перенаправили из администрации горокруга. Также чиновник не отправил в установленный законом срок письменный ответ заявителю.

В отношении должностного лица завели административное дело. Суд назначил чиновнику штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, что ранее должностное лицо в Шебекино нарушило сроки ответа по ремонту дома. Его должны были привлечь к дисциплинарной ответственности. Сделать это не удалось — с чиновником прекратили трудовые отношения.

Чиновника не смогли наказать за просроченный ответ по ремонту дома в приграничье
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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Чиновник#Обращение#Белгород#Алина Харина#Управление капитального строительства#Шебекинский горокруг
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