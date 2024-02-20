Начальника УКСа оштрафовали за игнорирование обращения белгородца

Белгородец направил в прокуратуру жалобу на чиновника. По результатам проверки установлено, что начальник управления капитального строительства Шебекинского горокруга не рассмотрел вовремя обращение. Его в свою очередь перенаправили из администрации горокруга. Также чиновник не отправил в установленный законом срок письменный ответ заявителю.