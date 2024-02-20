Начальника УКСа оштрафовали за игнорирование обращения белгородца

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Белгородец направил в прокуратуру жалобу на чиновника. По результатам проверки установлено, что начальник управления капитального строительства Шебекинского горокруга не рассмотрел вовремя обращение. Его в свою очередь перенаправили из администрации горокруга. Также чиновник не отправил в установленный законом срок письменный ответ заявителю.
В отношении должностного лица завели административное дело. Суд назначил чиновнику штраф в размере 5 тыс. рублей.
Напомним, что ранее должностное лицо в Шебекино нарушило сроки ответа по ремонту дома. Его должны были привлечь к дисциплинарной ответственности. Сделать это не удалось — с чиновником прекратили трудовые отношения.